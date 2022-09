Odstávka v aquaparku potrvá od pondělí 5. září do neděle 11. září. Brány kryté haly se otevřou znovu v pondělí 12. září ve 13 hodin, na wellness si ale lidé budou muset ještě počkat. Zóna bude uzavřena až do neděle 18. září.

"Důvodem delší uzávěry této části plaveckého areálu je přestavba pánských šaten. Právě zmíněná přestavba šaten bude asi největší inovací a renovací, která nás v rámci odstávky čeká. Kromě toho jsou na programu tradiční věci – vypuštění a čištění bazénů, opravy podvodních světel v bazénu atrakcí, nezbytné opravy na technologiích ve strojovně, výmalba některých místností, mytí a čistění všeho možného plus další úkony, které nejsou realizovatelné za běžného každodenního provozu, jelikož aquapark je kromě pěti dnů otevřen po celý rok," uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Obnova aquaparku v Děčíně začala, jako první slouží nová velká skluzavka

K dispozici návštěvníkům bude venkovní část areálu, kam mohou během týdne od 5. do 11. září zavítat už podle otevírací doby vedlejší sezony, tedy denně mezi 10. a 20. hodinou. Ve venkovním areálu bude probíhat také ranní (od 6.30 do 8 hodin) a večerní (od 18.45 do 19.45) plavání. Vnitřní areál se od 12. září rovněž otevře veřejnosti o hodinu později než v létě, tedy v 10 hodin, a konec provozní doby je ve 21 hodin s výjimkou neděle, kdy se končí ve 20 hodin. Od září bude také už uzavřena recepce v Ploučnické ulici (u základní školy).

S uzávěrou wellness zóny také souvisí změna u saunových ceremoniálů, první „poodstávkové“ jsou naplánované na úterý 20. září. Od tohoto data se také vrátí původní termíny rituálů, které tak budou probíhat v úterý a pátek, a to vždy od 17.30, 18.30 a 19.30. Rezervovat místo na ceremoniály je možné na čísle 412 704 218.