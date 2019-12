Znovu na začátek se vrací projednávání tendrů na pronájem radarů ve Varnsdorfu u antimonopolního úřadu. Jeho předseda Petr Rafaj totiž tento týden zrušil i třetí pokutu, kterou město mělo za údajné pochybení platit. Zakázkou se zabývá také policie, varnsdorfský starosta Stanislav Horáček je kvůli radarům od pátku ve vazební věznici. Za údajné korupční jednání mu hrozí pět až dvanáct let za mřížemi.

Podle původních verdiktů antimonopolního úřadu mělo město za výběrová řízení na pronájem radarů zaplatit celkem 950 tisíc korun. 300 tisíc byla výše třetí pokuty, šéf úřadu ji ale zrušil a vrátil ji úředníkům k dalšímu projednání. Informovala o tom agentura ČTK. Rafaj už dříve zrušil i další dvě pokuty, protože se podle jeho názoru jednalo o souběh přestupků. Všechny tři případy se tak vrací do prvoinstančního řízení.

„Mohu potvrdit, že město Varnsdorf uspělo s rozkladem a obdrželo rozhodnutí od předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vrací celou věc k novému projednání,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Zda může Varnsdorf slavit, zatím není jisté, není totiž jasné, proč Rafaj vrátil všechna tři jednání na úplný začátek.

Radary si Varnsdorf pronajímá od společnosti Water Solar Technology, která dostává jako provizi 300 korun za každý naměřený přestupek. Už první faktura, kterou město dostalo, byla na částku 21 milionů korun. Zakázka přitom měla mít nanejvýš milionovou hodnotu.

„Obviněný porušil pravidlo pro zadávání veřejných zakázek, když předmětnou nadlimitní veřejnou zakázku zadal v důsledku nesprávně stanovené předpokládané hodnoty mimo zadávací řízení a nezadal ji v nadlimitním režimu,“ uvedl antimonopolní úřad v rozhodnutí o jedné z pokut. Také v dalších dvou případech se mělo jednat o porušení pravidel pro vypisování veřejných zakázek.

Pronájem radarů by měl být také hlavním tématem varnsdorfské městské rady, která by se měla sejít na mimořádném jednání ještě tento týden. Radní by měli projednat okamžité vypnutí radarů, které podle názoru ministerstva vnitra fungují v rozporu se zákonem.

Pokud by radní ukončení měření neschválili, zvažuje opozice kritizující způsob měření rychlosti další postup. „Jednou z možností je svolání mimořádného zastupitelstva. Další pak zařazení na program řádného zastupitelstva na konci ledna. S kolegyněmi nyní řešíme další postup i s ohledem na obvinění starosty a místostarosty,“ uvedl opoziční zastupitel a nejhlasitější kritik pronájmu radarů Jan Šimek (Náš Varnsdorf).

Kromě antimonopolního úřadu se o pronájem radarů zajímá také policie. Minulý týden ve středu zadržela starostu Stanislava Horáčka, místostarostu Josefa Hambálka (oba ANO) a jednatele firmy WST Miloše Schuberta. Na starostu soud v pátek uvalil vazbu, Schuberta naopak propustil na svobodu. Už ve čtvrtek policie propustila Hambálka. Obvinění čelí čtyři lidé a jedna firma.