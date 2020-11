Podle krajské hygieničky Lenky Šimůnkové se jedná nanejvýš o jednotlivé případy v každém zařízení. „Jako kraj jsme prodělali hromadnou nákazu v zařízeních sociální péče přibližně před měsícem,“ vysvětluje Šimůnková poměrně nízký záchyt nových případů na Děčínsku, kde je ale situace o něco horší než ve zbytku kraje. Navíc stále zůstává poměrně vysoký počet pacientů ve vyšším věku, kteří potřebují v nemocnici intenzivní péči.

Nejvíce covidem zasaženým domovem pro seniory je ten v Děčíně na Kamenické ulici, kde PCR testy odhalily první pacienty s koronavirem před více než měsícem. Postupně se počet covid pozitivních klientů vyšplhal na více než polovinu z celého zařízení, navíc onemocněla nebo musela do karantény polovina personálu. „Nyní testujeme přibližně 30 – 40 lidí. Ti, kteří si nemocí již v předchozích 90 dnech prošli, na antigenní testy nemusí. Klienti testování snáší víceméně dobře,“ přibližuje situaci v děčínském domově jeho vedoucí Jiří Hatlapatka s tím, že antigenní testy doposud v tomto domově odhalily pět pozitivních lidí. Podíl nově pozitivních z testovaných tak výrazně překračuje deset procent.

Podobnou zkušenost mají také v Domově pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, kde mají za sebou také tři kola testování. „Klienti vědí, že testování je potřeba, takže to snáší poměrně dobře,“ říká ředitelka domova ze Šluknovska Dagmar Hluchá. V obou domovech, které pod tuto příspěvkovku spadají, prozatím testy odhalily čtyři lidi pozitivní na koronavirus.

Přestože antigenní testy neodhalují velké počty nových pacientů s koronavirem, mají podle Lenky Šimůnkové stále smysl. „Pořád je značné procento klientů pozitivních, navíc máme pod dohledem také personál,“ doplňuje krajská hygienička.

Pravidelné testování nařídil pobytovým zařízením sociálních služeb stát a hradí je zdravotní pojišťovny, klienti je musí absolvovat každých pět dní. Pokud odhalí u klienta nákazu, je nutné ji následně ještě potvrdit standardním PCR testem. Kromě obyvatel domovů musí v pravidelných pětidenních intervalech na testy také všichni zaměstnanci, aby byla vyloučena nebo alespoň nejvíce omezena možnost zavlečení nákazy zvenku.

Testování provázely na počátky problémy s dodávkami odběrových sad. Podle vládního nařízení mělo totiž první kolo proběhnout nejpozději do 11. listopadu. To ale většina zařízení nestihla, protože stát a pojišťovny nebyly schopné včas sety dodat. Například do domova na Kamenické ulici v Děčíně dorazily až 13. listopadu.