Andrea Vendolská Zdroj: Foto: Archiv respondenta

Ano, rozhodně vadí. Otevřené měly být už dávno, nechápu ten smysl uzavření. Možná bych regulovala počet lidí v pavilónech. Ale když člověk chodí venku, tak by to neměl být problém. Ale otevřít by měli i třeba dětská hřiště nebo herny, jinak se celé město nažene jen do zoo.