Zdroj: Deník/Janni VorlíčekDalibor Pavlát

starosta obce Povrly

V minulosti, co pamatuji, masopust obec pořádala ve spolupráci s hasiči a senior klubem, potom to nějak samovolně vymizelo. Nyní masopust u nás pořádají školka, další obecní školka a základní škola. Je to hezké a u dětí to funguje, vždycky přijdou na radnici se pochlubit maskami. Do budoucna si myslím, že uspořádat masopust asi nebude problém. Ale nyní na to nelze sehnat lidi. Neříkám, že to není možné, ale je to náročné na čas a lidi. Je to stejný problém jako ve spolcích, kdy máte jednoho dva tahouny a ostatní se vezou na vlně.