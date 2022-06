Zdroj: Archiv respondentaMichal Dlask

exportní manažer, Varnsdorf

Mám obavy, že se najdou tací, co budou mít řeči proti ukrajinským vlajkám a uprchlíkům. To samozřejmě komunální politika nemůže vyřešit, ale díky tomuto tématu by se pár lidí na radnici dostat mohlo. A to přesto, že uprchlíky ve městě nevidím. Zasáhnout do voleb může také stále neukončená radarová kauza. Bude záležet na tom, jestli se soud rozběhne ještě před volbami. To by ANO mohlo nadělat problémy, protože by si lidé vzpomněli.