„Máme hlášení od našich dobrovolných strážců, že přistihli tábořící lidi v národním parku, kteří se oheň chystali zjevně rozdělat, ale ještě se jim to nepovedlo,“ uvedlo mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Zkušenost s podobně nezodpovědnými návštěvníky má i dobrovolný strážce Filip Molčan. „Vím o případu, kdy se jedné partě oheň vymkl z rukou a rozšířil se na plochu čtyři krát čtyři metry a to už nebyli schopni zvládnout,“ nabízí příklad nepochopitelného chování dobrovolný strážce. V jednom případě dostali lidé rozdělávající oheň na místě pokutu po dvou a půl tisících korun.

Problémy ale dělají i jiní lidé mířící do Českého Švýcarska. „Návštěvníci se ze zvědavosti vydávali na skalní hrádek Šaunštejn, kde stáli přímo v dýmu z ohně. Tento požár je zákeřný tím, že se nešíří liniově po zemi, ale jednotlivá ohniska velmi rychle přeskakují,“ doplnil Salov s tím, že je potřeba udržet návštěvníky v bezpečné vzdálenosti od požáru, aby se nedostali do sevření ohně, ze kterého by se sami nedokázali dostat.