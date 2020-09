Ještě letos by se mohli turisté rozhlédnout po Českém Švýcarsku z nového vyhlídkového pavilonu na Mariině skále u Jetřichovic. Ten starý je kvůli špatnému technickému stavu už dva roky uzavřený.

Výměna altánu začala na začátku září, hotovo by mělo být do konce listopadu. Podoba Mariiny skály se díky tomu výrazně promění. Zatímco současný altán připomíná spíše malou boudu, ten nový bude celý otevřený, chybět na něm nebudou lehce orientální prvky. „V první fázi bude demontován a snesen dřívější altán, v dalších krocích pak dojde k úpravě vrcholové plošiny tak, aby na ni mohl být umístěn altán nový,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Správa kromě toho během podzimu upraví také schodiště, po kterém na oblíbenou vyhlídku stoupají turisté.

Právě vyzvednutí nové konstrukce na desítky metrů vysoký skalní vrchol bude nejzajímavější částí celé výměny altánu. Z luk pod Mariinou skálou totiž plošinu vynese vrtulník. Kdy přesně se tak stane, zatím není jasné. „Helikoptéra by měla vynést na vrchol jednotlivé části pavilonu, teprve poté zde bude smontován,“ doplnil Tomáš Salov.

V Českém Švýcarsku to není poprvé, kdy musí s přepravou rozměrných nebo těžkých dílů pomoci vrtulník. Jinak je totiž vzhledem k náročnosti terénu na místo určení není možné dopravit. Například v roce 2012 se nad hlubokými lesy vznášel v podvěsu na dva díly rozdělený pětitunový mostek, který v soutěsce řeky Kamenice nahradil ten původní poničený povodní.

„Je to náš skoro každodenní chlebíček, takže máme v těchto přepravách dost zkušeností. I když podobné transporty jako do zdejších soutěsek neděláme až tak často. Složitější to měl hlavně kolega pilot kvůli tomu, že v údolí Kamenice mohou nastat i nečekané poryvy větru. Nakonec jsme to ale v pohodě zvládli,“ řekl hlavní vazač letecké firmy, která měla před osmi lety transport na starosti.

Oprava altánu a okolí vyjde správu národního parku na přibližně 2,6 milionu korun a je letošní největší investicí. Kvůli bezpečnosti turistů je navíc nyní část stezek u Mariiny vyhlídky uzavřena. „Vzhledem k obtížným terénním podmínkám a nutnosti demontáže ochranných prvků, například zábradlí, budou vrchol Mariiny vyhlídky a přístupová cesta od odbočky z červeně značené turistické trasy po celou dobu prací zcela uzavřeny,“ doplnil Salov. Opravou této vyhlídky ale práce v národním parku nekončí, příští rok by se správa chtěla pustit do rekonstrukce vyhlídky na Šaunštejnu, který je dnes z velké části uzavřený.

Současný altán na Mariině vyhlídce pochází z roku 2006, kdy byl obnoven po požáru dřívější vrcholové chatky v roce 2005. Vstup do altánu byl uzavřen v roce 2018 poté, co zde zjistili rozsáhlou hnilobu nosných trámů. Vzhledem k nemožnosti snadné opravy správa parku zvolila vytvoření ocelové konstrukce obložené dřevěnými prvky. Vzhledově se altán přiblíží historickému stavebnímu slohu využívaném v regionu pro podobné stavby.