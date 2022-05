Děti se zaměří především na výuku českého jazyka, se kterou budou moci svým ukrajinským spolužákům pomoci i jejich čeští parťáci, kteří se budou moci zase naučit základy ukrajinštiny. Seznámí se rovněž s českými reáliemi a s okolím města. To bude mít na starosti škola ve Vojanově ulici v Dolním Oldřichově. „Součástí adaptačních programů bude vzájemné poznání obou komunit, které je pro jejich vzájemné soužití nezbytné,“ dodává Martin Lána.

Ze Žytomyru je vyhnala válka. Po stažení okupantů se Natalia se syny vrací domů

Částečně bude tyto projekty platit město ze svého rozpočtu, drtivou většinu by měla uhradit dotace od ministerstva. „Pokud budeme se žádostí úspěšní, bude naše spoluúčast pět procent. Jasno by mělo být v průběhu června. Nepředpokládáme ale, že bychom s naší žádostí nebyli úspěšní,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Pošta, který ocenil, že se do projektů mohou zapojit české i ukrajinské děti a navzájem se tak poznat. „Přestože se do této akce zapojují jen dvě děčínské základní školy, měla by být kapacita jejich programů vzhledem k počtu dětských válečných uprchlíků ve městě dostatečná,“ dodává náměstek primátora. Na Máchovku a Vojanovku budou moci chodit i děti z jiných škol ve městě.

Kromě dvou základních škol se do adaptačních programů zapojují také další děčínské městské příspěvkové organizace. V knihovně již řadu týdnů fungují volnočasové kurzy pro Ukrajince, stejně jako v domě dětí a mládeže. Připravují se příměstské tábory. „Od září do listopadu budou na naší škole adaptační workshopy, které se uskuteční v odpoledních hodinách. Budou se jich moci zúčastnit i dospělí, kteří již chodí do práce,“ doplňuje ředitel školy na Máchově náměstí Marin Lána.

Ukrajinští Romové na sever Čech nezamíří, vyvrací fámy hejtman i starosta

V Děčíně bylo ke čtvrtku 20. května registrováno 672 uprchlíků z Ukrajiny. Z toho je 144 dětí ve věku od šesti do patnácti let, dalších 42 jich je ve věku středoškoláků chodících maximálně do třetího ročníku. Kolik jich zde ale ve skutečnosti nyní je, není jasné. Někteří se totiž začínají vracet zpět domů. To platí především pro lidi z oblastí, kde se již nebojuje nebo ani nebyly válkou zasažené.