Zábava se skupinou Malvas na Lidové zahradě, komentované prohlídky nebo vzpomínkové odpoledne pro bývalé zaměstnance jedné z kdysi největších textilních továren v Česku. Oslavy stovky let od založení firmy Elite začaly ve Varnsdorfu ve čtvrtek a budou pokračovat až do soboty. „Oslovila mě producentka Tereza Swadoschová, která z Varnsdorfu pochází a kde žije její rodina s nápadem na projekt ve Varnsdorfu, který by propojil různé generace a skupiny lidí, kteří zde žijí. Zaujala mě velkolepá a dramatická historie města i to, jak se proměnilo poté, co se postupem času rozpustily velké podniky, které po dekády tvořily pilíře zdejšího života,“ popisuje prvotní impuls k uspořádání velké akce Kateřina Šedá, která má za sebou například i výstavu v Tate Modern v Londýně.