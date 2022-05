Když v roce 1988 oznámili policisté Američanu Stevu Johnsonovi, že jeho bratr Scott spáchal v autralském Sydney sebevraždu, byl mladý muž skeptický. Nevěřil, že by si jeho sedmadvacetiletý sourozenec, mladík, který byl úspěšným studentem matematiky a právě se přestěhoval do Austrálie za svým přítelem, vzal život skokem z útesu. Jeho pochybnosti léty narůstaly, a tak si v roce 2005 najal investigativního novináře, aby o smrti bratra zjistil více. Pátrání na vlastní pěst postupně přerostlo v oficiální znovuotevření vyšetřování. A nyní, po 34 letech, se Scott Johnson konečně dočkal spravedlnosti.

Ukázalo se totiž, že sebevraždu nespáchal. Jednalo se o vraždu a policistům se navzdory propasti tolika let podařilo dopadnout i vraha. Toho letos v květnu poslal australský soud za mříže. „Pachatel, jednapadesátiletý Scott White, se k činu přiznal letos v lednu a hrozil mu doživotní trest. Nakonec byl za vraždu amerického matematika, kterého napadl a shodil z útesu, poslán do vězení na 12 let a 7 měsíců," uvedl australský server NPR.

Neustálé pochybnosti

Mladý matematik Scott Johnson byla naposled spatřen živý 8. prosince 1988. „Tehdy v baru v Sydney potkal Australana Scotta Whitea a oba z podniku odešli na útes, kde se v té době často scházelimístní gayové. O dva dny později bylo pod útesem nalezeno mrtvé Johnsonovo tělo," uvedl k případu americký list The New York Times.

Kriminalisté brzy případ uzavřeli s tím, že šlo o sebevraždu. „Australská policie se v té době chovala k homosexuálům poměrně nepřátelsky a jejich úmrtí vyšetřovala pouze povrchně,“ přiznal pro list The New York Times bez uvedení jména bývalý australský policejní důstojník. Proto smrt Scotta Johnsona, úspěšného studenta, který neměl důvod vzít si život, nikoho příliš nezajímala.

Tedy kromě jeho rodiny, která teorii o sebevraždě nevěřila. Zvláště skeptický byl bratr oběti Steve. Původně neměl v ruce nic jiného, než přesvědčení, že jeho sourozenec si jednoduše nemohl sáhnout na život. V roce 2005 se ale dostal k informaci, která dala jeho pochybnostem konkrétní základy. „Dozvěděl se totiž o vyšetřování tří vražd mladých homosexuálů v Sydney, kteří zemřeli ve stejném období, na podobném místě i za podobných okolností, jako jeho bratr," vysvětlil The New York Times.

Steve Johnson neváhal a najal si investigativního novináře, aby se blíže podíval na okolnosti smrti jeho bratra. V roce 2012 pak dosáhl, aby bylo znovuotevřeno oficiální vyšetřování. To sice ještě výsledky nepřineslo, každopádně ale byl zrušen verdikt, že se jednalo o sebevraždu. Až třetí otevření případu v roce 2017 konečně případ dovedlo až k dopadení pachatele. „Vyšetřovatelé uvedli, že Scott Johnson spadl z útesu po předchozím násilí, nebo pohrůžce násilím, jenž vzešla od neznámé osoby. Pachatel zaútočil jen proto, že mu vadila Johnsonova homosexualita," připomněl server NPR.

Strašlivá smrt

V roce 2019 se pak na australskou policii obrátila Helen Whiteová. Ta uvedla, že její bývalý manžel Scott White jí vyprávěl o setkání s Johnsonem v baru i o jeho smrti, ačkoli podle jeho slov měl Johnson skočit z útesu sám. Whiteová ale zároveň uvedla i další znepokojivé okolnosti. „Jak zopakovala také u soudu, její muž se měl chlubit tím, že mlátil gaye. Dále prohlašoval, že jediným dobrým gayem je mrtvý gay," zmínil NPR.

Scotta Whitea, kterému bylo v době Johnsonovy smrti osmnáct a žil na ulici, policisté zatkli a obvinili z vraždy mladého matematika v roce 2020. White dva roky zapíral, letos v lednu se ale k činu přiznal. Podle jeho vyjádření i on je gayem a v inkriminované době se bál, že na jeho homosexualitu přijde starší homofobní bratr.

Podle soudkyně Helen Wilsonové, která Whitea nyní odsoudila k trestu odnětí svobody, byl útok na Johnsona jasným činem nenávisti vůči gayům. „Pachatel zaútočil na doktora Johnsona (doktorský titul studentovi univerzita, na níž působil, udělila posmrtně - pozn. red.), načež se oběť zapotácela a přepadla přes okraj útesu. V těch sekundách si musel stačit Scott Johnson uvědomit, co se děje, musel si být vědomý, že dopadne na skály pod sebou a zemře. Byla to strašlivá smrt," vyjádřila se Wilsonová, proč sáhla k poměrně vysokému trestu.

Původně přitom zvažovala ještě vyšší sazbu, jelikož v době, kdy White zabil Johnsona, už měl několik trestních záznamů a nenapravil se ani po vraždě. Nakonec ale uznala, že od roku 2008 žije bez trestního záznamu.

Čekání na spravedlnost

„Nyní konečně cítíme, že jsme dospěli k závěru. Vrah mého bratra bude za mřížemi a pořádně dlouho," vyjádřil se pro The New York Times Steve Johnson, který pátrání po příčině smrti svého sourozence věnoval několik desetiletí života.

Podle amerického deníku ale mnoho rodin stále na spravedlnost čeká. „Mezi lety 1970 a 2010 bylo v okolí Sydney zabito místními gangy minimálně 88 členů gay komunity. Policejní vyšetřování těchto případů stále pokračuje,“ připomněl list.