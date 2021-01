Prezident čelí výzvám, aby kvůli počínání svých stoupenců několik dní před koncem svého funkčního období rezignoval. Když se jej na tento bod zeptal reportér agentury Reuters, Trump na otázku neodpověděl a řekl: "Nechci žádné násilí."

V důsledku vpádu jeho příznivců do sídla Kongresu zemřelo minulý týden pět lidí a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nyní varuje před ozbrojenými protesty napříč USA. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů v souvislosti s událostmi minulé středy předložili návrh usnesení o ústavní žalobě na prezidenta za podněcování násilí.

Obvinění vychází i z Trumpových výroků pronesených těsně před vypuknutím středečních nepokojů, kdy na shromáždění u Bílého domu vyzval příznivce k pochodu na Kapitol a opět je burcoval nepravdivými tvrzeními o prezidentských volbách. Jak podotýká deník The New York Times, prezident například hovořil o potřebě "bojovat mnohem tvrději" proti "špatným lidem". "Už si to nenecháme líbit, a o tom tohle celé je," uvedl v jiné pasáži.

Absolutně směšné

Podle končící hlavy státu byl obsah daného projevu "naprosto vhodný". "Co se týče impeachmentu, je to vlastně pokračování největšího honu na čarodějnice v dějinách politiky. Je to směšné. Je to absolutně směšné," citovala jej agentura AP. "Myslím, že to vyvolává ohromné nebezpečí pro naši zemi a vyvolává to ohromný hněv. Nechci žádné násilí," dodal.

Trump dnes před novináře vystoupil poprvé po několika týdnech, a to při příležitosti odletu z Washingtonu do Texasu. V jižním státě USA při návštěvě zdi vznikající na hranici s Mexikem, které již stojí přes 720 kilometrů, pak Trump prohlásil, že pro něj možnost obžaloby prezidenta "představuje nulové riziko." Ústavní žaloba se "vrátí a bude strašit Joea Bidea a jeho administrativu. Jak se říká, buďte opatrní, co si přejete," uvedl Trump, jehož funkční období skončí 20. ledna.

Sněmovna by mohla novou ústavní žalobu schválit už ve středu, čímž by se Trump stal prvním americkým prezidentem, který impeachmentu čelil dvakrát. Dnes bude větší ze dvou komor Kongresu hlasovat o rezoluci, která by formálně vyzvala viceprezidenta Mikea Pence k uplatnění 25. dodatku ústavy. Ten umožňuje federálnímu kabinetu prohlásit hlavu státu za neschopnou výkonu funkce.

Neočekává se však, že by se Pence touto žádostí řídil, a vše tak směřuje ke vznesení druhé ústavní žaloby za posledních 14 měsíců. Na to, aby prošla Sněmovnou reprezentantů, stačí prostá většina, a tu demokraté v této komoře mají.

"Soudní proces"

Poté by následoval "soudní proces" v Senátu, ovšem harmonogram dalších kroků byl na začátku týdne nejasný, stejně jako možné vyústění celého procesu. Trumpa už vyzvali k rezignaci i dva republikánští senátoři, na odsouzení prezidenta v Senátu, k němuž je potřeba dvoutřetinová většina, by ale demokrati potřebovali na své straně ještě dalších 15 republikánů. A Trumpovi straničtí kolegové převážně uvádí, že nepovažují za vhodné hnát odcházejícího prezidenta k odpovědnosti skrze impeachment.