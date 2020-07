Babiš na twitteru poděkoval Bezpečnostní informační službě za její roli při vyřešení případu. Podle premiéra k propuštění přispělo jeho loňské jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Dodal, že propuštění nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby.

„Chci ovšem ocenit i práci ministerstev zahraničních věcí a spravedlnosti, která se o osud našich občanů nepřestala nikdy zajímat a pomoc Ministerstva obrany při zajištění jejich převozu zpět do vlasti. A v neposlední řadě bych také rád poděkoval za korektní jednání a vstřícnost turecké straně,“ uvedl následně Babiš v tiskovém prohlášení.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha řekl ČTK, že jde o výsledek ročního vyjednávání, a to nejen zpravodajců. "Předpokládám, že jejich první cesta povede k nějaké lékařské prohlídce. Přeci jenom byli hodně dlouho ve vězení," dodal.

V případu se angažoval i europoslanec Tomáš Zdechovský. Do vyjednávání se podle něj zapojili vedle Babiše i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a české tajné služby. "Mám obrovskou radost, že to takhle dopadlo," řekl ČTK Zdechovský. Sám byl v Turecku několikrát vyjednávat, jednání označil za jedna z nejtěžších, která zažil.

Petříček ocenil propuštění Čechů

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ocenil rozhodnutí Turecka o propuštění dvou odsouzených Čechů z turecké věznice. Po dnešním příletu na pražské letiště půjdou do dvoutýdenní karantény. Věznění se o svém osvobození dozvěděli tento týden od tureckých úřadů. Miroslav Farkas podle ministra během 3,5letého věznění trpěl zdravotními potížemi, Markéta Všelichová je v lepším zdravotním stavu. Petříček to řekl na tiskové konferenci. Během vyjednávání se podle něj pracovalo i s možností propuštění do domácího vězení.

Petříček řekl, že osobně poděkoval za propuštění dvojice svému tureckému protějšku. Poděkování za korektní jednání a vstřícnost vyjádřil Turecku i premiér Andrej Babiš v prohlášení, které zveřejnil úřad vlády.

Ministr poděkoval zpravodajským službám. Odmítl, že by šlo o výměnný obchod.

Česká diplomacie se podle Petříčka snažila zlepšit podmínky odsouzených během celé doby jejich pobytu v tureckých věznicích. Postupně byli přesunuti do zařízení mírnějšího typu. Farkaš dostal potřebné léky.

Petříček na twitteru uvedl, že české úřady pracovaly i s možností přesunu Všelichové a Farkase do domácího vězení. "Nakonec se mohli vrátit do ČR," dodal. V posledních týdnech se jednalo o možném probačním propuštění, řekl novinářům. Repatriaci vězňů podle ministra bránilo to, že české právo jejich čin, za který byli v Turecku odsouzeni, nepovažuje za trestný. Turecko nakonec přikročilo k mimořádnému propuštění. Oba byli v roce 2017 odsouzeni k více než šesti letům vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, jež Turecko považuje za teroristickou organizaci.

Petříček řekl, že rodiny byly o propuštění informovány. Dvojici čeká lékařské vyšetření a pozorování v české nemocnici a dvoutýdenní karanténa. Ministr podotkl, že Farkas trpěl během věznění zdravotními problémy. Všelichová je v lepším zdravotním stavu, ale tři a půl roku věznění poznamená každého, řekl Petříček.

Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase soud v turecké Ankaře shledal vinnými z toho, že se přidali ke kurdským jednotkám YPG, které Ankara označuje za teroristy. Soud tak rozhodl hned při svém prvním líčení. Obžalovaní vinu popírali s tím, že jsou pouze jen humanitární aktivisté. Hrozilo jim až 15 let odnětí svobody, podle rozsudku si měli odpykat šestileté vězení.



Oba Češi se loni v listopadu vydali do hor na pomezí Kurdistánu a Sýrie. V oblasti, kterou sužuje válka, chtěli údajně zřídit polní nemocnici. „Neexistuje tam žádná polní nemocnice, která by pomáhala místním lidem po osvobození městečka. A lidé, civilisté i vojáci musí jezdit do vesnice až čtyři hodiny cesty,“ řekl dříve Farkas pro Českou televizi.



Podle obžaloby oba Češi již několikrát navštívili tábory "teroristů" v Turecku. V takzvaných teroristických kruzích je prý Farkas znám pod kódovým označením Serxwebun Botan, který měl být odstřelovačem, a Všelichová jako Zelane Botan, která se měla starat o logistiku, zdravotní péči a koordinovala také cesty dalších "dobrovolníků-teroristů" z Evropy do Sýrie, napsaly dříve turecké noviny Daily Sabah.