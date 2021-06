Dnes šestadvacetiletá Scarlett Mansfieldová by na vlastní minulost jistě nejraději zapomněla. Nejpozději ve chvíli, kdy titulní stránky ostrovních médií začaly plnit informace o sexuálním zneužívání na některých britských školách, jí ale bylo jasné, že tohle přání se jí nikdy nesplní. A tak se ze svého traumatu vypsala na blogu…

V příspěvku, který se rychle stal virálním, Scarlett popsala, jak v dobách svého studia (2011 až 2013) na elitní Colchester Royal Grammar School (CRGS) zůstala uvězněna v autě s jiným studentem, který po ní vyžadoval orální sex. To ovšem není ani zdaleka vše. "Později, když už jsem školu sama opustila, jsem byla znásilněna jiným studentem CRGS," tvrdí.

"Nejde jen o incidenty, které se stávají na škole. Chlapci, kteří ji opouští, si do dalšího života s sebou nesou jakési dědictví. Nedostatek účty k ženám a představu, že si jsou nedotknutelní a mohou si dělat co chtějí, aniž by se museli bát následků," vysvětluje Scarlett, proč se rozhodla svůj příběh zveřejnit.

Sama škola uvedla, že se od dob, kdy byla Scarlett jednou ze studentek, tamní poměry "výrazně změnily". To ovšem popírá zjištění BBC, podle kterého čelí hned dva ze současných studentů školy obvinění ze znásilnění. Své zkušenosti s "toxickou kulturou", která panuje na škole, ostatně na internetu následně anonymně popsaly asi dvě stovky žen.

Colchester Royal Grammar School (CRGS) byla založena v roce 1128 v anglickém hrabství Essex. Na elitní škole v současnosti studuje kolem 950 žáků ve věku od 11 do 18 let. Ačkoli historicky se jedná o výhradně chlapeckou školu, od roku 1998 přijímá do šesté třídy i dívky.

Jednou ze znásilněných byla údajně dívka, o níž BBC mluví jako o Mimi (jména byla změněna, pozn. red.) a která v současnosti navštěvuje jinou místní školu. "Když jsem byla mladší, znásilnil mě student CRGS. Věděli o tom i další chlapci a ti mi řekli, abych z toho nedělala velký problém," vypráví.

Právě vzhledem k tomutu incidentu dnes rezolutně odmítá možnost, že by šla někdy sama studovat na CRGS - a to přesto, že dříve bylo jejím snem. Znásilnění ale neohlásila. "Slyšela jsem, co se stalo jiné dívce, a nemyslím si, že by mě škola podpořila," tvrdí.

Čekání na spravedlnost

Zmiňovanou dívkou je Grace, kterou jiný student školy – její tehdejší přítel – údajně znásilnil loni v létě. "Ten den jsem se mu bránila a opakovala, že mě to bolí. On ale nepřestal," popisuje pro zpravodajský server BBC.

"Později mi poslal zprávu, v níž uvedl, že ho to mrzí. Zároveň mi ale napsal, ať to neříkám své matce ani policii, protože se nechce dostat do problémů. Když nyní přemýšlím o našem vztahu, dochází mi, že podobných incidentů bylo více. Stále se mi vybavují některé věci," vzpomíná Grace.

Znásilněním celý příběh neskončil. Krátce po něm se totiž Grace pokusila o sebevraždu a její doktoři znásilnění ohlásili na policii. Případ byl ale po několika měsících pro "nedostatek důkazů" odložen.

Když škola v reakci na tvrzení Scarlett zveřejnila na svém webu prohlášení, že "všechny nahlášené incidenty bere vážně" a že "nečinnost je stejně nepřijatelná jako samo znásilnění", pocítila Grace naději, že by se přesto mohla dočkat spravedlnosti, a rozhodla se ji kontaktovat.

"Podle mě není správné, že mi stále může být nablízku. Navštěvujeme školy, které se nachází nedaleko od sebe, asi deset minut pěšky. Kdykoli jsem ve třídě, tak o tom musím přemýšlet," vysvětluje Grace a dodává: "Vždycky, když musím jít do školy, nebo do města, sama sebe se ptám, kde je. Potkám ho? Co budu dělat, když si mě všimne? Začnu křičet, nebo budu plakat?"

Z výše uvedených důvodů Grace požádala školu, aby prošetřila její případ. Ta ji však údajně odpověděla, že se jedná o policejní záležitost. "CRGS to znásilnění nedokázala vyšetřit. Slyšela jsem, že se ten kluk chlubil, jak mu to prošlo. Na mé duševní zdraví to mělo zničující dopad," uzavírá.

Škola pro BBC potvrdila, že si je vědoma obvinění Grace i skutečnosti, že se incidentem zabývala policie. "Přijali jsme nezbytná opatření," uvedla s tím, že více informací ale nemůže poskytnout. Faktem je, že oba studenti obvinění ze znásilnění jsou stále zapsaní na CRGS, konstatuje server.

(Ne)bezpečná škola

Podle BBC navíc existují screenshoty, které dokazují, že některé ze studentek školy byly na internetu vystavené hanlivým komentářům svých spolužáků, kteří například hodnotili jejich atraktivitu, přirovnávali je ke zvířatům nebo o nich mluvili jako o "bloďatých kurvách". Jeden z chlapců dokonce na facebooku konstatoval, že letos došlo k menšímu počtu znásilnění, protože "maso nebylo tak dobré jako v předchozím roce".

Jedním ze studentů školy je i Rory. "Když se příspěvek Scarlett stal virálním, konalo se shromáždění, z nějž jsem odcházel naštvaný. Zdálo se, že škola to stále nepovažuje za problém. Nic se nezměnilo," domnívá se.

Téma se přitom Roryho osobně dotýkalo, protože sám byl o jedné z přestávek v prostorách školy sexuálně obtěžován, a to v době, kdy mu ještě nebylo ani šestnáct let. "Ve škole se necítím bezpečně. Už nikdy tu nechci zůstat sám a kdykoli někam jdu, musí mě někdo doprovázet," popisuje.

Rory zároveň upozornil na další rozměr celého problému. "Nešlo o nijak ojedinělý případ - nevhodně se ke mně chovali i další studenti. Myslí si, že pokud jsem členem komunity LGBTQ+, mohou si dělat, co se jim zlíbí. Protože to nikomu nebude vadit, ani mi nikdo nebude věřit."

Ani Rory však incident nenahlásil. "Nikomu jsem to neřekl, protože vím, že pokud bych to udělal, nejsem tu v bezpečí. Mnozí žáci jsou homofóbní, učitelé to vidí a mlčí. Slovo gay je tu považováno za urážku - a jako urážku ho používají dokonce i někteří učitelé," vysvětluje.

"Prostě nemáš nikoho, komu by ses s něčím tak citlivým mohl svěřit. A vím, že nejsem jediný chlapec, který prodělal podobnou zkušenost," uzavírá.

Učitelé nikdy nezasáhli

Podle zjištění BBC neměla škola před 27. dubnem stanoven žádný konkrétní postup, který by se týkal případů sexuálního obtěžování mezi dvěma studenty. Problematika však byla zmíněna ve dvou odstavcích ustanovení, které se věnovalo zásadám ochrany dětí.

BBC rovněž napsala, že vůči několika zaměstnancům školy bylo v minulosti vzneseno obvinění kvůli šikaně, diskriminace a sexismu. Zajímavé přitom je, že jedním z obviněných měl být i současný ředitel školy John Russell, který v roce 2016 údajně žertoval o znásilnění. Russelll ovšem toto obvinění odmítá.

"Hlavním důvodem, proč jsem já - stejně jako ostatní - nenahlásila sexuální obtěžování, je, že spousta učitelů tomuto chování přihlíželo. Když jste procházeli chodbami, nešlo si nevšimnout nevhodných dotyků. Nikdo ale těmto mladým chlapcům neřekl, že takhle by se k ženám chovat neměli," vzpomíná Lara, jedna z bývalých studentek školy.

Lara se v této souvislosti nechala slyšet, že "ryba smrdí od hlavy" a sexistické chování je v areálu školy pevně zakotveno. "Jednou jsem musela stát v rohu, protože se učitel zadíval přímo na má prsa a pronesl, že mám příliš těsný výstřih a odvádím tak pozornost chlapců," vrací se k dávnému incidentu.

Ředitel školy John Rusell pro BBC uvedl, že misogynie i jakákoli forma obtěžování jsou naprosto nepřijatelné. "Není správné, aby kdokoli tomuto chování pouze přihlížel. Zajistíme, aby CRGS byla místem, kde se lidé budou cítit bezpečně, vážení a budou moci býti sami sebou bez toho, aby byli jakkoli diskriminováni."

Nemístné spekulace?

Najdou se ovšem i tací, kteří o CRGS mluví výhradně v dobrém. "Roky, které jsem tam strávila, byly jedny z nejlepších v mém životě," nechala se slyšet jedna z bývalých studentek. "Většina chlapců byla velmi milá a přátelská. Nedopustili by, aby se někdo choval k dívkám nevhodně," myslí si.

Ještě dál zašel jeden ze studentů ročníku 2011, který spekulace o sexuálním obtěžování označil za naprosto nemístné. "Mezi studentkami je překvapivě vysoký počet zarytých feministek. Nemyslím si, že na škole v současnosti skutečně dochází k sexuálnímu obtěžování. Problémem je spíše to, že mladší chlapci prostě nevědí, jak mají komunikovat s dívkami," uzavřel.