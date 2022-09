"Doslova třetina Pákistánu je teď pod vodou," popsala ministryně pro klima Sherry Rehmánová. Podle ní je současná situace "klimatickou humanitární katastrofou ohromných rozměrů".

Zdroj: Youtube

Organizace spojených národů dnes vyzvala k poskytnutí 160 milionů dolarů na pomoc Pákistánu postiženému katastrofálními záplavami. "Pákistán je plný utrpení," prohlásil ve své výzvě generální tajemník OSN António Guterres. Rozsah neštěstí, které zničilo obydlí, školy, zdravotnická zařízení a živobytí milionů lidí, si žádá přednostní pozornost světa, dodal.

Podle Guterrese by 160 milionů dolarů mělo pomoci zajistit potraviny, vodu, hygienická zařízení, dočasné vzdělávání a zdravotní péči pro 5,2 milionu osob.

"Přestaňme být náměsíčnými vůči destrukci naší planety klimatickou změnou," řekl Guterres ve svém videovzkazu. "Dnes je to Pákistán. Zítra to může být vaše země," prohlásil šéf OSN. Mluvčí OSN dnes podle agentury Reuters oznámil, že Guterres se příští týden vydá do Pákistánu, aby se podíval na "bezprecedentní klimatickou katastrofu".

Evakuace desetitisíců rodin

Jenom USA se zavázaly Pákistánu v reakci na přírodní katastrofu poskytnout 30 milionů dolarů, které mají jít přes Agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). USA přitom budou upřednostňovat naléhavou potravinovou pomoc, zajištění nezávadné vody, hygienická opatření, finanční pomoc a pomoc při poskytování přístřeší, oznámilo americké velvyslanectví v Pákistánu.

Desetitisíce pákistánských rodin se kvůli velké vodě musely evakuovat ze svých domovů k příbuzným, do státních uprchlických táborů, nebo prostě ven, kde čekají na pomoc v podobě stanů, ale i jídla a zdravotnických potřeb.

Podle ministra financí Ahsana Ikbála se Pákistán stal obětí klimatické změny způsobené rozvinutými státy. "Naše uhlíková stopa je nejnižší na světě. Za tohle nese odpovědnost mezinárodní společenství. Měli by nám pomoct vylepšit naši infrastrukturu tak, aby byla klimaticky odolnější," řekl Ikbál.