V noci na dnešek Ukrajinci podle informací štábu odrazili šestnáct nepřátelských útoků ve směru Doněck a Luhansk a zničili osm tanků, sedmnáct jednotek bojových obrněných vozidel a další ruskou techniku.

Při ruském ostřelování města Severodoněck v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny zahynulo nejméně 12 obyvatel. Další čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Na sociální síti Telegram o tom informoval gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

„Skřeti (hanlivé označení používané Ukrajinci pro ruské vojáky, poznám. red.) hned ráno začali chaoticky střílet na regionální centrum z těžkých zbraní. Ostřelování dosud pokračuje. V podstatě jsou záměrně zasahovány zejména obytné domy,“ napsal gubernátor. „Nyní je 12 obyvatel Severodoněcku mrtvých a více než 40 zraněným je poskytována lékařská pomoc,“ dodal Hajdaj.

Oběti ostřelování

Ukrajinci také informují, že Rusové z děl a minometů pálili na osadu Desna v Černihivské oblasti, bilance tohoto útoku dnes ráno vzrostla na 11 mrtvých a 14 zraněných, jak informuje list Ukrajinska pravda. Invazní síly dnes ostřelovaly také 46 obcí v Doněcké a Luhanské oblasti, uvedly v prohlášení na facebooku ukrajinské síly OOS, které jsou zapojeny do operací na východě země. Při těchto útocích podle zprávy OOS zemřelo nejméně 15 civilistů. Mezi oběťmi jsou také dvě rodiny s dětmi. Poškozeno bylo 68 civilních objektů včetně obytných domů, škol, nebo školky.

Ze tří na pět vzrostl počet potvrzených obětí úterního leteckého úderu na město Bachmut v Doněcké oblasti, kde byl zasažen několikapodlažní dům. Mezi oběťmi je také dvouleté dítě, oznámila na facebooku doněcká oblastní prokuratura.

Rusko tvrdí, že na civilisty a na civilní cíle neútočí. Ruské ministerstvo obrany ujišťuje, že napadá výhradně vojenské cíle, a to vysoce přesnými zbraněmi. Ale existuje množství důkazů, že ruské ostřelování poškozuje i civilní objekty a umírají civilisté, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Okupanti podle Kyjeva také pokračují v pokusech o provádění vzdušného průzkumu v Černihivu a Sumách. Ve směru na Lyman údajně ruská armáda ostřelovala civilní infrastrukturu, podobně tomu mělo být v oblastech osad Loskutivka, Katerynivka či Orichiv. Informace o ruské palbě v tuto chvíli nelze nezávisle ověřit.

Podle ukrajinského štábu také Rusové vytváří palebné postavení a obranné struktury v pohraničních oblastech Brjanské a Kurské oblasti. Naopak ruské úřady v tomto směru informují, že Ukrajinci údajně zaútočili na ruskou vesnici v Kurské oblasti. „V důsledku ukrajinských úderů na vesnici Tetkino byl zabit nejméně jeden člověk, další lidé jsou zranění," uvedl guvernér regionu Roman Starovoit na svém Telegramu.

V Rusy okupovaném ukrajinském městě Enerhodar včera vypukl požár v místním hotelu Borový les. Budovu mají údajně využívat Rusové.

Azovstal: Evakuace, nebo kapitulace?

Areál oceláren Azovstal v Mariupolu za posledních 24 hodin opustilo 771 ukrajinských bojovníků a od pondělí se tak vzdalo celkem 1730 mužů. V nové bilanci o tom dnes informovalo ruské ministerstvo obrany. Šéf separatistické proruské Doněcké lidové republiky Denis Pušilin dnes uvedl, že z Azovstalu odešla už více než polovina jeho obránců, počet ale neupřesnil. Kyjev to zatím nekomentoval. Údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Mezinárodní výbor červeného kříže (MVČK) oznámil, že jeho pracovníci začali už v úterý s registrací válečných zajatců z Azovstalu. Organizace informovala, že jich zatím registruje stovky, neuvedla však, kde jsou zadržováni. Proces registrace spočívá v tom, že zadržovaní vojáci uvedou své jméno, datum narození a jména nejbližších příbuzných, aby MVČK mohl kontaktovat jejich rodiny.

„MVČK začal v úterý 17. května registrovat bojovníky opouštějící továrnu Azovstal, a to včetně zraněných, na žádost zúčastněných stran. Práce pokračovala ve středu a pokračuje i ve čtvrtek. MVČK nepřeváží válečné zajatce do míst, kde jsou zadržováni,“ uvedla organizace v prohlášení.

Ukrajinská a ruská strana o osudu bojovníků z Azovstalu informují rozdílně. Zatímco Moskva označuje jejich odchod za kapitulaci, Kyjev se tomuto termínu vyhýbá a hovoří o evakuaci. Rozdílné jsou také uváděné počty ukrajinských vojáků, kteří ocelárny opustili.

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že se za poslední den vzdalo 694 bojovníků, o den dříve to bylo 265. Celkově Azovstal od začátku týdne opustilo asi 80 zraněných ukrajinských vojáků, uvedla dnes agentura RIA Novosti.

Přes 50 zraněných skončilo podle ruských úřadů v nemocnici, zbytek byl poslán na Donbas do bývalého trestaneckého tábora v Olenivce, kterou mají už od roku 2014 pod kontrolou proruské síly, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Ukrajina v úterý oznámila evakuaci 264 ukrajinských vojáků z Azovstalu, kteří skončili ve městě Novoazovsk na území samozvané Doněcké lidové republiky. Dalších 211 evakuovaných bylo podle Kyjeva převezeno do Olenivky u Doněcka. Oleksij Hromov, zástupce šéfa hlavního operačního oddělení generálního štábu ukrajinské armády, dnes řekl, že evakuace ukrajinských sil z Mariupolu pokračuje, žádné podrobnosti ale neposkytl.

Manželka jednoho z obránců oceláren Natalija Zarycká v ukrajinské televizi uvedla, že měla možnost deset minut telefonicky hovořit s mužem, který se jako příslušník pluku Azov stále nachází v ocelárnách. „Říkal, že splní rozkaz velení zachránit si život, ale že to není snadné rozhodnutí. Můj muž řekl, že je to cesta z pekla do pekla,“ uvedla Zarycká podle agentury Unian. Manžel jí prý také vyprávěl, jak po zásahu napalmem shořelo v ocelárnách 70 vojáků najednou, a říkal, že se cítí jako v pasti - a tak odchod do zajetí bude jen formalitou.

Zázračná zbraň

Zástupci Ruské federace prohlásili, že ruští vojáci na Ukrajině začali používat speciální laserové zbraně, které umí zlikvidovat bezpilotní letouny. Ve středu o tom ve vysílání státní televize informoval místopředseda ruské vlády Jurij Borisov. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jde jen o další výmysl o 'zázračné' zbrani, kterým se Rusko snaží reagovat na vojenské neúspěchy na Ukrajině. „Naznačuje to naprosté selhání ruské invaze,“ podotkl Zelenskyj podle The Kyiv Independent.

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) na Ukrajině potvrdil zabití 3752 a zranění 4062 civilistů. Mezi oběťmi je i 250 dětí. Za hlavní příčinu potvrzených úmrtí a zranění civilistů úřad označil mimo jiné dělostřelecké a raketové ostřelování či letecké bombardování.

OHCHR zároveň upozornil, že skutečné počty obětí budou zřejmě výrazně vyšší, protože příjem informací z některých oblastí se opožďuje a mnoho ohlášených případů ještě nemohl prověřit. Týká se to například Mariupolu v Doněcké oblasti, Izjumu v Charkovské oblasti či obce Popasna v Luhanské oblasti, odkud jsou hlášeny četné civilní oběti.