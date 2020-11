Podle předběžných výsledků po prvním sčítání zvítězil v Georgii velmi těsně Biden. Před Trumpem měl náskok zhruba 14 tisíc hlasů, tedy asi 0,28 procentního bodu. Přepočítání je možné v Georgii nařídit, pokud rozdíl mezi počtem hlasů pro jednotlivé kandidáty činí půl procentního bodu a méně.

Po dokončení ručního přepočtu hlasovacích lístků může kampaň poraženého požádat o další přepočet, který by již byl strojový. Přepočítávání má skončit do středy 11:59 místního času (17:59 SEČ). Nejpozději musí být výsledky známé 20. listopadu.

Podle modelů prestižních amerických médií vyhrál nedávné prezidentské volby v USA demokrat Joe Biden, který porazil současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Trump porážku zatím neuznal

Většina médií vyhlásila Bidena za vítěze i v Georgii, podle agentury AP je ale v tomto státe nadále výsledek příliš těsný na to, aby šlo vítěze určit. Trump zatím porážku neuznal a snaží se výsledek voleb ve svůj prospěch obrátit soudní cestou.

Většina amerických médií přisoudila Bidenovi 306 hlasů v takzvaném sboru volitelů, který nového šéfa Bílého domu v prosince potvrdí; Trump má 232 volitelů. Pro získání prezidentského úřadu je nezbytná podpora minimálně 270 volitelů. V Georgii se přitom rozhoduje o 16 členech volitelského shromáždění.

Trumpův tým už dříve avizoval, že požádá o přepočet hlasů i ve Wisconsinu, který reprezentuje deset volitelů a kde rovněž vyhrál Biden, a to o zhruba 20 500 hlasů. Předsedkyně místní volební komise Meagan Wolfeová ale dnes řekla, že zatím žádnou žádost o přepočítání nedostala; čas na to je podle ní jen do středy.

Nové sčítání by přitom musel zaplatit ten, kdo o něj požádá. Stát jej platí jen v případě, že rozdíl v počtu hlasů je menší než 0,25 procenta. Nyní je vyšší. Trumpovu kampaň by přepočítání hlasů ve Wisconsinu přišlo na 7,9 milionu dolarů (176 milionů Kč). Přepočítání lístků v tomto státě po volbách v roce 2016 se přitom od prvního sčítání lišilo pouze o 131 hlasů.