Definitivní odchod Velké Británie z Evropské unie nadělal vrásky mnoha studentům, kteří měli v plánu absolvovat studijní stáž v této zemi v rámci programu Erasmus. O tom, co je nyní čeká, Deník hovořil s Lucií Durcovou, vedoucí informačního a komunikačního oddělení Domu zahraniční spolupráce.

Studenti na vysoké škole - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Velká Británie se po odchodu z Evropské unie rozhodla nepokračovat v unijním programu studentských výměn Erasmus. Co to pro české žáky a studenty znamená a kolik jich během existence Erasmu do Británie vyjelo?

Velká Británie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším destinacím pro výjezdy v programu Erasmus+. Za poslední programové období (2014-2020) tam díky Erasmu ve všech sektorech vzdělávání vyrazilo více než 10 000 Čechů. Ačkoliv se Velká Británie rozhodla programu Erasmus+ nadále neúčastnit, studenti se nemusejí obávat, že by do oblíbené destinace už nemohli vyjet.