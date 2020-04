On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Celková bilance obětí koronaviru v Číně vzrostla o 1290 mrtvých poté, co vedení města Wu-chan, kde nákaza koncem loňského roku propukla, zrevidovalo dosavadní údaje. Oznámily to dnes tiskové agentury. Nemoci covid-19, vyvolané koronavirem, tak jen ve Wu-chanu podlehlo 3869 lidí.

Místní úřady rovněž zvýšily počet potvrzených případů infekce o dalších 325 na 50 333. Změnu úřady vysvětlily tím, že postupují v souladu se zákony a předpisy, jakož i "odpovědností vůči dějinám, lidu a zemřelým", poznamenala agentura Kjódó.

Rozdíl vznikl podle čínské agentury Nová Čína tím, že v počátcích šíření koronaviru byl zdravotnický personál přetížen náporem nových pacientů. Několik zdravotních zařízení v této situaci nedokázalo včas propojit své databáze se systémem prevence a kontroly nemocí a přeposlat jim data, protože se více soustředilo na příjem pacientů a poskytování péče.

K novým údajům nyní úřady došly porovnáním dat několika institucí a organizací, a sice wuchanského epidemiologického systému pro prevenci a kontrolu nemocí, databáze pohřebních služeb a městského úřadu a systému, v němž jsou zaznamenány výsledky testů. Díky tomu byly do statistiky doplněny chybějící případy a naopak odstraněny zdvojené záznamy.

Čínské statistiky nesedí

Podezření, že v Číně a nejhůře zasaženém Wu-chanu je ve skutečnosti více případů, než uvádějí statistiky, se v uplynulých měsících ozývala z různých stran.

List Financial Times psal například o tom, že se uživatelé sociálních sítí divili, proč je na fotografiích z Wu-chanu tak dlouhá fronta lidí, kteří stáli před místním pohřebním ústavem, aby si mohli vyzvednout urnu s popelem svých blízkých. Financial Times také získal svědectví wuchanských sester, které se svěřily s tím, že ne všichni pacienti s koronavirem jsou započítáváni do statistik. Podle západních tajných služeb je obětí o několik desítek tisíc víc. Stále se pohřešuje i několik čínských lékařů, kteří na sociálních sítích podávali o situaci nezávislé informace.

Pochyby o správnosti oficiálních čísel z Číny vyjádřil také americký prezident Donald Trump. Ten na začátku dubna řekl, že čínské statistiky jsou podle něj podhodnocené. Také zpravodajský server Bloomberg informoval dříve o zprávě amerických tajných služeb, podle které Čína údaje o počtu nakažených podhodnocuje.

Pevninská Čína oznámila dnes 26 nově potvrzených případů nákazy koronavirem oproti 46 o den dříve. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čínské úřady. Pevninská Čína nezahrnuje Hongkong a Macao.

Z 26 nových případů, které byly zjištěny během čtvrtka, se 15 týkalo pacientů, kteří se nakazili v cizině. Zbývajících 11 lidí se nakazilo ve vlasti. Celkový počet potvrzených případů tím stoupl na 82 367.

Počet potvrzených případů nákazy u lidí, kteří nevykazovali žádné příznaky, stoupl ze 64 na 66. Čína do své statistiky nezahrnuje pacienty bez klinických příznaků, jako jsou horečka či kašel. Žádná nová úmrtí na koronavirus úřady neoznámily, dodala Reuters.