V Azovstalu jsou tuny sirovodíku, varuje Ukrajina. Hrozí ekologická katastrofa

ČTK

Ruské bombardování oceláren Azovstal v Mariupolu mohlo vytvořit hrozbu, že desítky tisíc tun roztoku sirovodíku se dostanou do Azovského moře, kde by zničily faunu a flóru. Uvedla to agentura Unian s odvoláním na varování mariupolské městské rady na sociálních sítích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z oceláren Azovstal v ukrajinském Mariupolu, kde probíhají těžké boje, stoupá kouř 5. května 2022. | Foto: ČTK