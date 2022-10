Dálniční síť se do konce letošního roku rozšíří o zhruba dvacet kilometrů. Nejvíce to bude na dálnici D35, stěžejní spojnicí Čech a Moravy. Po novém, téměř patnáct kilometrů dlouhém dálničním úseku Časy–Ostrov by se řidiči měli poprvé projet dva dny před Štědrým dnem. Aby tak mohli učinit zcela legálně, budou muset mít již zakoupenou elektronickou dálniční známku. Zmíněný úsek je totiž zahrnutý v současné době platné vyhlášce. Stejné je to i u dalších úseků, a to například na dálnici D46 u Drysice.