Původně přitom zákonodárci zamýšleli pro tyto případy uzákonit pro řidiče výjimku. Kvůli legislativním zmatkům při závěrečném schvalování senátního veta ale prošla verze zákona, která výjimku neobsahuje. Cyklistu "na plné" tak není technicky možné předjet. Držet minimálně metr a půl odstup a zároveň nevybočit ze svého pruhu, nejde.

Ministerstvo dopravy o problému ví a snaží celou věc urychleně řešit. Připravuje změnu vyhlášky týkající se provozu na pozemních komunikacích „Podstatou bude, že motorista bude moci předjet cyklistu, a přitom přejet plnou čáru. Řidič přitom samozřejmě musí dodržet základní podmínky pro předjíždění, jako je dostatečný rozhled a podobně. Tím se snažíme minimalizovat negativní dopady 1,5metrového odstupu, který není z naší dílny,“ potvrdil na dotaz Deníku mluvčí ministerstva Tomáš Lukašík. Ministerstvo zatím tvrdí, že změnu vyhlášky je možné provést tak, aby začala platit spolu s novým zákonem, tedy od ledna.

Dopravní experti každopádně nad nedostatky legislativy jen kroutí hlavou. „Ať se nikdo nezlobí, ale ten zákon nebyl vůbec připravený. Tato věc měla být předmětem diskuzí expertů, připomínkována veřejností. Až by se našel nějaký konsensus, pak se měla stát součástí sbírky zákonů. Řešilo se to ale přesně opačně. Teď řešíme, jak to udělat, aby se podle této novinky dalo vůbec jezdit,“ neskrývá zklamání dopravní expert a zároveň předseda Platformy vize 0 Roman Budský. Že se celá věc bude na poslední chvíli zachraňovat vyhláškou, je podle něj jediná cesta. Novela zákona je v tuto chvíli nereálná. „Pokud by změna musela projít parlamentem, trvalo by to strašně dlouho a na silnicích by to způsobilo nemalé problémy,“ vysvětluje Budský.

Jak v provozu "přeměřit" odstup?

I tak ale novinka v podobě předjíždění cyklistů skrývá některá další úskalí. Jedním z nich je dokazování přestupku hříšníkům. Není zřejmé, jak přímo v provozu "přeměřit" odstup auta od bicyklu. „Policie v tuto chvíli nemá pro to žádný nástroj a hledá možné cesty, jak jej zajistit. Spolupracovat bude například s odborníky ze soudního znalectví,“ sdělil mimo jiné v rámci diskuze Autoklubu ČR a iniciativy Ukaž respekt ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Roman Budský navrhuje, aby si Česko vzalo příklad z Belgie. I tady mají motoristé stanovený minimální odstup při předjíždění cyklistů, ovšem postihováni jsou jen ti řidiči, kteří zjevně zákon poruší. Policie tak postihuje ty řidiče, kteří předjíždějí cyklisty v těsné blízkosti. „Ze zkušeností ze zahraničí pak vyplývá, že v některých zemí, kde mají s dokazováním přestupku policisté problém, pak takové jednání řidičů přehlížejí a neřeší. Je potřeba zavést regule z reálného života. Jinak se z toho stane komedie, anebo nástroj na buzeraci,“ dodává dopravní expert.