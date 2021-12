Situace v Česku se sice zlepšuje, podle Vojtěcha však současná vlna zdaleka není u konce. „Musíme vidět určitý trend. Není možné soudit vývoj epidemie podle jednodenních přírůstků. Proto říkáme, že chceme v tuto chvíli vyčkat. Pokud by se klesající trend potvrdil, nedávalo by smysl dále utahovat šrouby,“ vysvětlil ministr.

„Chtěl bych poprosit všechny firmy a organizace, aby upustili od organizace vánočních večírků. V Norsku došlo na podobném večírku k výraznému rozšíření nákazy. Je v zájmu i firem, které tyto večírky organizují, aby od toho upustili. Prosím, zrušte nebo odložte jakékoli setkávání, večírky nebo podobné akce,“ uvedl Vojtěch.

V souvislosi s adventním obdobím se v posledních dnech hovoří také o možném prodloužení vánočních prázdnin. Proti je však stávající ministr školství Robert Plaga i jeho pravděpodobný nástupce Petr Gazdík. Podle Plagy nemá prodloužení prázdnin smysl ve chvíli, kdy nebude kromě škol omezeno také setkávání během volnočasových a sportovních aktivit. „Nedává smysl, aby žáci nemohli chodit do školy, ale mohly se pořádat třeba vánoční večírky,“ uvedl.

Povinné očkování

Ministerstvo zdravotnictví dnes dokončilo vyhlášku o povinném očkování. Legislativní rada vlády k ní předložila několik připomínek, ty však podle Vojtěcha nejsou zásadní a vyhláška by tak do konce týdne měla v téměř původní podobě vyjít ve Sbírce zákonů. „Byly to technické připomínky, například ke schématu očkování,“ vysvětlil.

„Jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta, i vzhledem ke statistikám. Lidé v tomto věkovém spektru končí na JIP. Neříkám, že tam nekončí i mladí, ale tato věková kategorie je nejvíce ohroženou a tam musíme zaměřit svou pozornost. Virus nezmizí, důležité je, abychom díky co nejvyšší proočkovanosti v rizikových skupinách zamezili nárůstu počtu pacientů v nemocnicích,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Doplnil, že pokud příští vláda vyhlášku zruší, bude to pouze její zodpovědnost. „Znovu připomínám, že se to týká těch, kteří jsou v kontaktu s nakaženými, nebo jsou ohroženi tím, že sami skončí v nemocnicích. Měli jsme kampaň pro očkování, žádali jsme, prosili jsme. Ale pokud chceme zabránit dalšímu zahlcení nemocnic, tak jdeme cestou, kterou jdou i další země,“ řekl Vojtěch a upozornil na sousední Rakousko či vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové.

Počty nových případů nákazy koronavirem v Česku za poslední týden klesají, stejně jako týdenní incidence. Počet pacientů v nemocnicích však zůstává vysoký. Hospitalizováno je více než 6300 lidí a přes tisíc z nich je ve vážném stavu. Vysoký je také počet úmrtí, od minulého pondělí zemřelo přes 707 nakažených.

Pozitivní zprávou je, že repordukční číslo se již několik dní drží pod hranicí jedna. To značí, že epidemie zpomaluje. Pod hranici jedničky se přitom minulý týden dostalo vůbec poprvé od srpna letošního roku. Zmírnit následky epidemie přitom pomáhá především očkování, třetí posilující dávku zdravotníci aplikovali již více než 1,1 milionu Čechů, celkem pak bylo proočkováno již 13,85 milionu dávek vakcín.