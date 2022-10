Jako profesionální cyklista můžete porovnat situaci na silnicích v Česku a zahraničí. Jaká je?

Pokud by člověk vycházel jen z komentářů na sociálních sítích, měl by pocit, že je v Česku situace katastrofální. Není tomu tak. Nedávno jsem byl na kole v Toskánsku, tam je situace vyhrocenější než u nás v Česku. Motoristé jsou nervózní, troubí, předjíždí natěsno, k nehodám tam mnoho neschází.

Cítíte se v roli cyklisty na českých silnicích bezpečně?

Mnohem bezpečněji než dříve. I podle statistik policie zemřelo o prázdninách méně cyklistů než za stejné období v loňském roce.

Od začátku roku platí přísnější pravidlo pro předjíždění cyklistů. Proč je právě vzdálenost jeden a půl metru tak důležitá?

Spousta lidí neví, proč zrovna tahle vzdálenost. Ani já jsem to dřív nevěděl. Ale spočítali to soudní znalci z oboru dopravy. Jedná se o minimální boční odstup při předjíždění, který zabrání řadě nehod. Žádný cyklista nejede úplně rovně. A navíc, cyklistovi může fouknout vítr nebo se vyhýbá výmolu. Každé auto si s sebou také veze tlakovou vlnu, která s cyklistou zacloumá.

Kde hledat příčinu „nevraživosti“ mezi motoristy a cyklisty?

Lidé se neumějí vžít do role toho druhého. Chybí ohleduplnost.

Přitom řada řidičů ve volném čase sedá do sedla a naopak…

Podle nedávného průzkumu, který jsme si nechali udělat, je 66 procent lidí cyklisty a motoristy zároveň. Další příčinou neshod tak může být čistě objektivně nárůst počtu cyklistů. V řadě evropských metropolí je jich nyní dvojnásobek toho, než před pandemií. Silnice jsou stále stejné a pro motoristy i cyklisty je to nová situace.

Jak pomyslný příkop co nejvíce zasypat?

Ohleduplnost je hlavním mottem naší iniciativy Dám respekt. Jsem přesvědčený, že právě tenhle přístup může situaci zlepšit. Hodně si ceníme spolupráce s Policií České republiky a BESIPem, kteří mají na věc stejný pohled.

Je ale reálné docílit změny jen respektem?

Ročně najezdím až padesát tisíc kilometrů za volantem a další tisíce v sedle kola, mám tak zkušenosti z obou stran. Podle mého je nejdůležitější nekádrovat se navzájem a nepodmiňovat svou ohleduplnost ohleduplností druhého. Nevychovávejme se, dodržujme pravidla a buďme k sobě ohleduplní. Obě strany mají máslo na hlavě. Je nebezpečné paušalizovat a říkat, že co cyklista, to bezohledný opilec, a co motorista, to cholerický skorozabiják v plechovém monstru.

Často se zmiňuje arogance ze strany řidičů, ale i někteří cyklisté se chovají často nevhodně a provokují…

Souhlasím, mnozí cyklisté se chovají arogantně. Ale stejně tak motoristé. Lidé vycházejí z vlastní zkušenosti a následně mají tendenci zobecňovat. Nezapomínejme, že nejsme dva tábory v kmenovém sporu, ale stále stejní lidé, jen v různých rolích.

Kde v zahraničí by se čeští motoristé a cyklisté mohli inspirovat, co se týče ohleduplnosti a tolerance?

Například ve Španělsku, Rakousku či Švýcarsku. Je tam výrazně méně nervozity, lidé tolik nespěchají. Vnímají, že silnice nepatří nikomu více ani méně.

Nepomohla by situaci lepší síť cyklostezek?

Efektivní a smysluplné budování cyklistické infrastruktury je jedním z řešení. Ale na silnicích se budeme potkávat i nadále, úplné oddělení cyklistické a motoristické dopravy je nereálné.