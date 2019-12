Podle informací, které zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), si to totiž musejí sami zajistit.

„Rodičovský příspěvek vyplacen ve stejné výši, jaká jim náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské,“ říká Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva. Učinit tak mohou osobně, elektronickým formulářem přes web Úřadu práce nebo poštou. "Pokud si o zvýšení měsíčního příspěvku rodiče nezažádají, automaticky se jim prodlouží doba jeho čerpání," dodal Dostálek.

Zde jsou nejčastější otázky, se kterými se MPSV podle svých slov nejčastěji setkává, i s odpověďmi:

1. Bude se mě navýšení týkat?

Nárok mají rodiče, kterým se narodí dítě kdykoli od 1. 1. 2020 a také ti, kteří ještě aktivně čerpají rodičovský příspěvek k 1. 1. 2020. To znamená, že jej musí dostat ještě za leden (lednová částka je vyplácena v únoru). Nárok trvá do čtyř let věku dítěte.

KDU-ČSL v té souvislosti oznámila, že se obrátí na Ústavní soud, protože se navýšení netýká těch rodičů, kteří mají sice dítě do čtyř let věku, ale příspěvek už vyčerpali ve zrychleném režimu. Je to podle ní nespravedlivé. Zda však uspěje a na zvýšená bude mít nárok dalších sedmdesát tisíc lidí, však není jisté.

2. Musím si o zvýšení žádat?

Ne. Celková částka se zvýší rodinám automaticky. Žádat musíte případně jen o změnu výše měsíční částky. To lze každé tři měsíce - osobně, poštou nebo elektronickým formulářem na Úřadu práce.

3. Jak vysoký příspěvek můžu pobírat měsíčně?

Maximální hranice je srovnatelná s „mateřskou“. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít nárok si zvolit od nového roku maximum až deset tisíc korun, rodiče vícerčat až patnáct tisíc.

4. Mohu současně pracovat a pobírat příspěvek?

Ano, můžete.

5. Mohu dát dítě do školky a pobírat rodičovský příspěvek?

Ano, dítě do dvou let můžete umístit do jeslí nebo dětské skupiny až na 92 hodin měsíčně. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.