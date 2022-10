České rafinérie se chystají na konec ruské ropy. Upravují technologii

Do konce letošního roku skončí drtivá většina všech dovozů ruské ropy do EU. Česko si sice vyjednalo výjimku až do poloviny roku 2024, do kdy poteče „černé zlato“ z ropovodu Družba, ovšem že surovina dorazí i v příštím roce, není vůbec jisté. Šéf Kremlu Vladimir Putin by podle analytiků jako odplatu Západu mohl uzavřít i Družbu. „Jakmile přestane téci ruská ropa, je problém. Česko nemá zcela zajištěnou adekvátní náhradu,“ říká předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

V areálu společnosti Unipetrol v Kralupech nad Vltavou. | Foto: se svolením Unipetrolu