Prymula: V řádu týdnů se zřejmě zmírní pravidla vycestování

V řádu týdnů se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zřejmě zmírní pravidla pro vycestování za hranice. Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko. V polovině června by se mělo ukázat, jestli mírnění pravidel v Česku bylo úspěšné. Potom by mohlo být povoleno cestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší nebo stejná jako v Česku, řekl ve středu večer v České televizi.

Hraniční přechod v Plesné na Chebsku | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Premiér Andrej Babiš (ANO) rovněž v ČT řekl, že vláda se možností volného vycestování bude dál zabývat. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března. Podle Prymuly bude záležet na vzájemných dohodách mezi zeměmi, jestli budou své občany vzájemně přijímat. "Pokud se bude vracet z nějaké rizikovější země, tak samozřejmě půjde do karantény. Ze zemí, kde není to riziko vyšší, to nebude nutné," řekl náměstek. Vláda zvýší platby za pojištěnce. Babiš: Zdravotnictví potřebuje desítky miliard Přečíst článek › Pro letní sezonu zřejmě podle něj nějaké dohody mezi zeměmi vzniknou. "Jsou obrovské tlaky, aby se něco otevřelo, ale budeme to muset velmi pečlivě kontrolovat, aby nedocházelo k importu (nákazy). Hledisko bude primárně epidemiologické, pokud tam bude riziko, tak k tomu nedojde," uvedl. V polovině června podle něj bude Česko vědět, jestli rozvolňování bylo úspěšné a nevedlo k tomu, že by se křivka dostala do mezí, které ČR není schopna kontrolovat. Chorvatsko bylo v roce 2018 nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam vycestovalo 813 tisíc českých turistů. Slovensko předloni z druhé příčky sesadilo Itálii. Na dovolenou do zahraničí předloni zamířilo více než pět milionů Čechů, plyne z údajů ČSÚ. Slovensko je navíc jako bývalá součást společného státu nejen častým cílem dovolených, ale také za příbuznými, protože v Česku žije, studuje či pracuje velký počet Slováků. Podle Vojtěcha není otevření hranic otázka týdnů ani měsíců Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před čtyřmi dny uvedl, že otevření hranic není otázka týdnů a možná ani měsíců. Cestování by podle něj vláda mohla případně v budoucnu povolit do jednotlivých zemí podle toho, jaká v nich bude situace kolem šíření koronaviru. PŘEHLEDNĚ k otevření škol: důležitá data, maturity, letní tábory, forma výuky Přečíst článek › Zatím vláda zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby od 14. dubna mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině. Prymula už koncem března prohlásil v médiích, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v ČR, řekl tehdy. Jeho slova ale tehdy zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) a řekl, že Prymula nemá děsit lidi.

