1. Důvěřuj, ale prověřuj

Před nákupem v internetových obchodech si ověřte důvěryhodnost každého e-shopu. Buď nakupujte jen u prodejců, které máte prověřené sami, nebo si o nich zjistěte další informace. Pomoci vám mohou i certifikační známky, např. SAOP nebo APEK. „U takových obchodů je větší jistota, že dostojí svým závazkům. A že dodržují práva spotřebitelů, která vyplývají ze zákona,“ vysvětluje právnička Petra Vymětalová.

2. Dejte si na čas

Kvalitně zpracované webové stránky jsou vizitkou každého prodejce. Pokud se v nabídce e-shopu nemůžete zorientovat, texty se vám zdají krkolomné a postrádáte kontaktní údaje, zbystřete. Zřejmě se jedná o podvodný obchod.

3. Pozor na padělky

O důvěryhodnosti e-shopu napoví i samotné zboží. Pokud je jeho cena výrazně nižší než u konkurence, může se jednat o padělky. Dejte si také pozor na to, v jaké měně je cena uvedena. „Cena udaná v korunách, ale vyčíslená do posledního haléře prozrazuje automatický převod do zahraniční měny. Když zahraniční e-shop, který evidentně česky moc neumí, nabízí slevu 90 procent na poslední dva kusy zboží, je to krajně podezřelé,“ upozorňuje Vincent Tomaško z Moneta Money Bank.

4. Dvakrát měř, jednou řež

Správný nákupní portál by měl nabídnout bezpečný přenos dat. Poznáte jej podle »https://« v adrese. Ve stavovém řádku by se zároveň měla objevit ikona zavřeného zámku nebo klíče.

5. Vybírejte prověřené obchody

Dejte přednost tuzemským obchodníkům. Stránky v češtině jsou přehlednější a v případě reklamace jistě oceníte, že e-shop má sídlo v České republice.

6. Nenechte se napálit

Každý internetový obchod by měl ze zákona na svých stránkách uvádět obchodní a reklamační podmínky. Nejedná se sice o žádné poutavé čtení, přesto je dobré si všechny tyto dokumenty pečlivě prostudovat. Jejich neznalost by se vám totiž v budoucnu mohla vymstít.

7. Neriskujte

Pokud je to možné, plaťte veškeré internetové nákupy z jednoho účtu. „K bezpečnému placení slouží například on-line platební systém PayPal, který nevyžaduje posílání informací o vaší platební kartě obchodníkům,“ říká Vincent Tomaško. Platby na internetu pak povolujte pouze v okamžiku, kdy zrovna nakupujete.

8. Buďte pečliví

Archivujte si veškeré dokumenty. Ve chvíli, kdy se vám na obrazovce zobrazí potvrzení o nákupu, vytiskněte si jej, případně si udělejte „print screen“ obrazovky. Pohlídejte si také dodací údaje, které se objeví buď přímo na stránkách, nebo vám je obchodník posléze zašle e-mailem.