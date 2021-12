ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle Vojtěcha souhlasil s tím, aby tam byli i studenti, kteří se připravují na práci v sociálních službách. Pokud bude povinnost platit pro policii, nedávalo by podle Vojtěcha smysl, aby tam nebyla městská policie. "Jsou tam jednotky dobrovolných hasičů. Ostatní skupiny jsou stejné tak, jak jsme avizovali," doplnil ministr.

Vakcína povinně? Odborníci nesouhlasí

S povinným očkováním proti covidu-19 pro lidi nad 60 let, které chystá vláda v demisi, naopak nesouhlasí členové vakcinologické společnosti. Na twitteru to už dříve uvedl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Chlíbek stojí v čele odborné skupiny, jež radí budoucí vládě, kterou vytvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Piráty a Starosty.

Chlíbek napsal, že vakcinologická společnost očkování seniorů stoprocentně podporuje a každý senior by měl být proti covidu očkován. Zároveň ale podle něj má mít každý vlastní zodpovědnost za přístup ke zdraví a prevenci. „Ano, bez očkování to nepůjde. Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se těžko bude vymáhat," uvedl Chlíbek.

Povinné očkování jen pro někoho nestačí. S pokutami přitvrďte, míní lékaři

Povinné očkování pro některé profese vakcinologická společnost naopak podporuje. „To považujeme za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie," dodal Chlíbek.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pátek na tiskové konferenci novinářům řekl, že Chlíbkovu vyjádření nerozumí. "Návrh povinného očkování pro lidi nad 60 let vyslovil na radě vlády pro zdravotní rizika pan docent Hajdúch. Neprotestoval ani profesor Chlíbek," řekl Babiš. Pozastavil se nad tím, že oba jsou členy poradního týmu nové koalice.

O dalším osudu pandemického zákona by měl ještě v pátek jednat ministr Vojtěch s Anticovid týmem budoucí vlády. Bavit by se měli rovněž o naplněnosti nemocnic a omezování plánované a zbytné zdravotní péče. Vojtěch je kvůli nákaze koronavirem v izolaci, s politiky a odborníky nominovanými koalicemi proto bude jednat přes videohovor.