„To, že dnes máme plyn, je malý zázrak, v který na jaře ještě mnozí nevěřili,” říká. Jaká by měla být cena, aby se plyn vyplatilo do Evropy dovážet, a co je řešením současné energetické krize? Jaké se rýsuje evropské řešení a bude díky němu dost levného plynu na celou zimu? O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.

