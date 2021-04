Slovensko zažívá nejpodivnější změnu vlády v historii. Pouhý rok po volbách odstupuje kvůli tajnému nákupu ruské vakcíny Sputnik premiér Igor Matovič.

Podcast Evropa pro Čechy: Vládní rošáda na Slovensku. Co je Heger zač? | Audio: Luboš Palata

Místo odchodu z vlády si ale pouze vymění židli s ministrem financí Eduardem Hegerem. Politicky velice nezkušeným bývalým vývozcem vody do USA a křesťanským kazatelem. Otázka, zda to může vyřešit trvalou nestabilitu vládní koalice, je proto na místě. O tom, co dalšího slovenské vládní zemětřesení přinese, jak otřásl rok Matoviče důvěrou Evropské unie ve Slovensko a proč je tato země pro Evropskou unii v mnohém důležitější, než Česko, bude dnešní díl podcastu „Evropa pro pro Čechy“.