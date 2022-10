Jmenování Hladíka ministrem chce Jurečka stihnout do konce listopadu. V mezičase by měl vést ministerstvo životního prostředí Jurečka, o což premiér Petr Fiala (ODS) požádá prezidenta Miloše Zeman. S ním se měl Hladík dnes sejít, ale lidovci schůzku odvolali kvůli úternímu zásahu policie v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu.

„Pro mě osobně to, že někdo je osloven policií, jde podat vysvětlení, případně dá k dispozici prohlídku své kanceláře a své korespondence, není důvod pro to, abych člověka vyautoval z politického a veřejného života,“ řekl Jurečka. Hladík podle něho předsednictvu a výboru celou záležitost jasně vysvětlil. Celostátní výbor má 39 členů, podle informací ČTK byla čtvrtina členů proti této podpoře.

Hladík dnes novinářům řekl, že je pro něj důležité očistit své jméno. Informace, které se objevily v médiích byly podle něho minimálně nepřesné. „Nejsem z ničeho obviněn a nejsem si ani vědom, že bych kdykoli dělal cokoli, co by bylo v rozporu se zákony České republiky,“ řekl Hladík. Je připravený s policií dál spolupracovat, řekl ale, že ho po podání vysvětlení již nekontaktovala.

Není obviněn, za nominací stojíme

O rozhodnutí strany už Jurečka informoval předsedy ostatních koaličních stran včetně premiéra Petra Fialy (ODS). „Informoval jsem ho o tom, že Petr Hladík nám podal jasné vysvětlení, za kterým my stojíme. Naše otázky byl schopen jednoznačně zodpovědět. S ohledem na to, že byl podat vysvětlení, není obviněn, my za jeho nominací stojíme. Pan premiér to vzal na vědomí,“ řekl Jurečka. Fiala na dotaz ČTK uvedl, že rozhodnutí lidovců podpořit nominaci Hladíka respektuje, osobně se s ním setká. „Věřím, že veřejnosti vše transparentně vysvětlí,“ uvedl dnes Fiala.

Policisté v kauze privatizace městských domů požádala Hladíka o podání vysvětlení. Hladík dnes zopakoval, že nebyl z ničeho obviněn a s policií spolupracoval. Do budoucna chce očistit své jméno, uvedl.

Policie v úterý zasahovala v Brně na několika místech, a to na bytovém odboru magistrátu, u Hladíka v kanceláři, ale také na radnicích Brno-Černovice a Brno-sever. Byli také v městské černovické pískovně nebo u místostarosty Černovic a jednatele pískovny Jiřího Hasoně. Policisté poté zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou firem pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Městský soud vzal dnes všech sedm lidí do vazby.

Politici přistupují různě k situacím, kdy se v jejich blízkém okolí objeví někdo trestně stíhaný. Kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem v pražské kauze Dozimetr oznámil v červnu rezignaci tehdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN). Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) ke konci září odešla z vedení komory po kritice, že podnikatel Zakaría Nemrah, obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem jejího muže na jejich svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se sice podstatnou část své politické kariéry potýká s vyšetřováním a trestním stíháním v souvislosti s farmou Čapí hnízdo a s podezřením ze střetu zájmů, výzvy k odstoupení ale dosud vždy odmítal.