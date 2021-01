Deník se na to v průběhu pondělí opakované dotazoval ministerstva zdravotnictví i některých krajů. Mluvčí rezortu zdravotnictví Barbora Peterová před uzávěrkou tohoto vydání vzkázala, že vakcíny jsou deponovány na „neveřejném místě“.

Na doplňující otázku, že si některé kraje stěžují na váznoucí distribuci, sdělila, že „vše běží a co do počtu vakcín týče, jsou stále dodávky omezené“. To však nekoresponduje se zmíněným vyjádřením premiéra, který reálnou přítomnost sto tisíce vakcín v Česku potvrdil. Kraje pak na dotaz Deníku odpověděly, že jsou na očkování připraveny, ale čekají na dodávky.

Vázne plynulost dodávek

Očkovací strategie se kompletovala na jednání vlády teprve v pondělí večer. Strategii, jak očkovat, dostanou kraje k připomínkám v úterý a ve středu ji opět probere vláda. Strategie bude mimo jiné obsahovat pořadí, kdo má být očkován dříve a kdo později. Samosprávy si ale budou moci samy určit místa, kde bude vakcinace probíhat: především kde vzniknou velkokapacitní centra.

Zatím ale chybí to hlavní – vakcíny. Že má například Jihočeský kraj vypotřebovanou dodávku a může vakcinovat dál, minulý týden urgoval tamní hejtman Martin Kuba (ODS).

Větší plynulost dodávek by potřebovali i další. „Z pohledu krajského koordinátora pro očkování by distribuce vakcín mohla být pružnější a zároveň by bylo vhodné, abychom jich dostávali větší množství,“ řekl v pondělí Deníku liberecký krajský radní pro oblast zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).

Dostatečná personální kapacita

Kraje přitom podle ankety Deníku disponují dostatečnou personální kapacitou pro očkování. Zkrátka mají dostatek lidí, kteří by ho prováděli. „Pro distribuci je klíčové, aby dodávky vakcíny chodily včas. Pokud přijde dříve, nevadí, ale nesmí se zpozdit. V Ústeckém kraji bychom zvládli očkovat i více, pokud bude vakcína k dispozici,“ uvedl mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Nejnověji jsou problémy s dovozem vakcíny Moderna, kterou minulý týden schválila Evropská komise. Podle nedělního prohlášení premiéra Andreje Babiše (za ANO) mělo v úterý přijít dvacet tisíc dávek, reálně jich dorazí pouze osm tisíc. Zbytek má dorazit do konce ledna.