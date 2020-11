Bez vozíku se dnes lidé nedostali do Alberta, Kauflandu, Penny nebo Billy. Řetězce odpočítaly vozíky tak, aby jejich počet odpovídal kapacitě prodejny podle nového nařízení, a zaměstnancům bezpečnostních agentur se snáze hlídalo dodržování restrikce.

Penny Market dnes podle mluvčího společnosti Tomáše Kubíka v některých prodejnách ráno evidoval jen krátké fronty, které vznikly kvůli informování zákazníků o novém nařízení. "Tyto nárazově vzniklé fronty byly ve většině případů během několika málo minut odbaveny. V průběhu dopoledne pak provoz probíhal zcela bez problému. Provoz prozatím kopíruje předchozí dny, tedy zákazníků je meziročně méně a nakupují větší objemy," uvedl Kubík.

Kaufland všechny vozíky označil výraznými cedulemi s čísly. O nutnosti vcházet s vozíky informovaly plakáty na stojanu před vchody. Uváděl zároveň, že vstup bude možný nejpozději ve 20:45. Obchody mohou ode dneška fungovat místo do dosavadních 20:00 až do 21:00. V prodejnách Kauflandu jsou také samostatné provozy jako květinářství či lékárna. Ani tam však ostraha nepovoluje vstup bez vozíku. Jeden ze zákazníků liberecké pobočky, který měl zamířeno do lékárny, se nad tímto postupem hlasitě rozčiloval.

Ani Tesco dlouhé fronty před svými prodejnami zatím dnes nezaznamenalo, uvedl jeho mluvčí Václav Koukolíček. Počet zákazníků monitoruje někde pomocí kamer u vstupů a pokladen, informaci o kapacitě uvádí na obrazovkách. V dalších prodejnách počty lidí hlídají pracovníci s počítadly v tabletech. Koukolíček předpokládá, že fronty by se mohly více tvořit v sobotu, kdy je kvůli zákazu nedělního prodeje vyšší návštěvnost.

Ve frontách dnes nemuseli čas trávit ani zákazníci zlínských řetězců. Členové ochranky jen u obchodů kontrolovali, aby lidé měli nákupní košík nebo vozík, které jsou očíslované.

V Milovicích musela menší masna zavést jen dva lidi najednou v obchodě, což způsobilo po 11:00 vytvoření zhruba dvacetimetrové fronty . Ti tak museli čekat asi 30 minut, než se na ně dostala řada, zjistil zpravodaj ČTK.

Vymáhání opatření

Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) na svém twitteru uvedl, že má od rána několik negativných podnětů na vymáhání opatření. "Proč někdo buzeruje či vyhazuje z obchodů maminky s dětmi, nebo těhotné maminky, když si nevezmou nákupní košík či vozík, když mají kočárek a obojí fakt tlačit nelze?!" napsal.

Vláda opatření schválila v pondělí odpoledne, řetězce si proto stěžovaly na velmi krátký čas na přípravu. Například Globus dnes jako ostatní sítě napočítal vozíky, od čtvrtka plánuje zavést sofistikovanější metodu, kdy budou u vchodů pracovníci ostrahy s mobilními počítadly. Kapacita hypermarketů se bude také promítat na obrazovky v prodejnách, uvedla mluvčí společnosti Lutfia Volfová. Obchody Alberty chtěly podle ředitele komunikace Jiřího Marečka zavést technologii na počítání zákazníků. Za jeden sváteční den podle něj ale žádná IT firma nebyla schopná jí stovky prodejen vybavit.