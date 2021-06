O studenty v čáslavské zemědělské škole pečuje pětatřicet učitelů a vychovatelů. Škola má totiž i svoje ubytování. Každým rokem se počet studentů a žáků zvyšuje. Letos jich je ve škole 290, v příštím ročníku to bude ještě o padesát více. Za zájmem o školu stojí také její kvalitní vybavení. Bezesporu k tomu přispělo i několik projektů, které byly podpořeny dotacemi z fondů Evropské unie.

Například v letech 2016 až 2019 se na škole realizoval projekt Odbornost bez bariér. Jeho přínos pocítili studenti i pedagogové. Ti první se dočkali obsahově kvalitnější výuky, lepšího vybavení dílen a dalších míst praktického vyučování. Díky tomu později studenti nemají problém uspět ve svém zaměstnání.

Místo kotelny nová dílna

V rámci projektu byla například zrekonstruována budova bývalé kotelny na dílny pro praktickou výuku, nové dílny byly vybaveny technikou – soustruhem, frézkou, svářečkami, vrtačkami a dalším zařízením. Objevilo se tam vše potřebné pro pneuservis.

Zdroj: MMR

„Do hlavní budovy školy jsme pořídili vybavení laboratoří chemie a biologie, zajistili jsme bezbariérovost například výstavbou výtahu a nových sociálních zařízení pro handicapované. Řešili jsme také konektivitu, optickými kabely jsme propojili všechny budovy, které máme, od dílen do školy a dotáhli až do skleníku a včelína. Připraveno je propojení do dalších dílen, které budujeme. Zároveň jsme rozmístili v areálu i kamerový systém,“ podotýká ředitel školy Jaromír Horníček.

Projekt Odbornost bez bariér stál více než 17 milionů korun, evropská dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu činila téměř 15 milionů. Zbytek, 2,6 milionu korun, zaplatil zřizovatel školy Středočeský kraj.

Zmíněný projekt se realizoval současně s dalším velkým projektem, který také podpořila Evropská unie. Projekt Zateplení stál téměř 60 milionů korun. „Tyto dva projekty probíhaly současně. Nejprve jsme podali žádost do projektu Zateplení, ale kvůli odvolání jedné z firem se vše zrušilo. Tak jsme žádost podali podruhé a zároveň zažádali o podporu v projektu Odbornost bez bariér. Popravdě jsme v úspěch moc nevěřili. Oba projekty nám ale vyšly a mohli jsme tak vše zrealizovat najednou,“ říká spokojeně ředitel.

Bohatší školní park

V rámci projektu Zateplení se řešila celková obálka budovy, tedy střecha, fasáda, okna a dveře. Ve všech třídách je nově rekuperace vzduchu. Aby toho nebylo málo, škola uspěla i v dalších dvou projektech s podporou evropských peněz.

„V rámci prvního jsme obohatili rozsáhlý školní park výsadbou nových 37 stromů, v rámci druhého budujeme novou výukovou přírodní zahradu. Jsou zde vysazeny další stromy, keře, bylinky, byla založena nová vinice. Dokončujeme chodníčky a cesty, jezírko s mokřadem, venkovní výukové molo, je toho více. V těchto dvou případech činila evropská dotace celkem 670 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel.

Projekt v číslech: Zemědělská škola, ČáslavZdroj: MMR

V prostoru nové výukové zahrady mají žáci k dispozici nový skleník, kde se kromě pěstování běžné zeleniny mohou seznámit i se subtropickými a tropickými rostlinami včetně kaktusů. V zahradě je v současnosti dobudováván nový včelín se zázemím.

Na Střední zemědělské škole v Čáslavi mají otevřeny čtyři obory – učební obor Zemědělec a farmář a tři maturitní: Agropodnikání,Veterinářství a Ekonomika a podnikání.

Žáci navrhli projekt

Čáslavská zemědělka byla také úspěšná ve středoškolské soutěži Navrhni projekt, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vloni se zapojila dvěma projekty. První byl Venkovní učebna a postoupil do krajského kola. Projekt Minizoo se probojoval do celostátního finále, kde skončil čtvrtý. Za tímto projektem stojí studentky oboru Ekonomika a podnikání Sabina Adamová, Klára Horská a Tereza Zoubková.

„Projekt se zabýval vybudováním malé školní zoologické zahrady se třemi výběhy. Počítali jsme s poníky, kozami, lamami, oslíkem a morčaty. Cílem bylo vytvořit volnočasovou aktivitu nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. A také využít rozsáhlý školní park pro zkvalitnění praktické výuky studentů. Zapojili se studenti všech oborů. Projekt je připraven k případné realizaci, největším problémem se ukázalo, že zvířata musí mít neustálou péči, což o víkendu nejsme schopni zajistit,“ podotýká Eva Křížová, učitelka, která měla projekt na starosti.

Ředitel Jaromír Horníček: Základem je kvalitní kolektiv učitelů. A ten máme

Na Střední zemědělskou školu v Čáslavi nastoupil v roce 1976 jako student.Po 38 letech se zde stal ředitelem. Předtím byl na této škole učitelem praxe a pěstování rostlin. Obavy, že škola bude mít existenční potíže kvůli klesajícímu počtu žáku,se nenaplnily. Nyní patří čáslavská zemědělka k chloubám krajského školství, zájem o studium převyšujenabídku. A ředitel, devětapadesátiletý Jaromír Horníček, je spokojený.

Jaromír HorníčekZdroj: Deník/Jiří MacekPane řediteli, kdyby byla situace kolem nás normální, co by se na vaší škole dělo?

Byla by plná žáků. Teď je to takové prázdnější. Studenti by pracovali v různých kroužcích jako je Klub mladého diváka, výcvik psů, včelařství, sportovní hry, kurz finanční gramotnosti, jezdili by na stáže po Evropě…

Nakousl jste, že škola měla před koronavirovou anabází bohatou zkušenost se zahraničními stážemi a pobyty. Jak to vypadá?

Tak vše se samozřejmě zastavilo. Nicméně kromě Malty a Velké Británie, kde byla spolupráce jednorázová, i nadále komunikujeme a čekáme na vhodné podmínky se Spišskou Novou Vsí na Slovensku, dále pak spolupracujeme se školami ve Francii, Itálii, Nizozemsku, kontakty máme ve Finsku a Dánsku.

Vloni škola slavila 100 let existence…

…ale neslavilo se.

A bude?

Oslavy jsme odložili na letošní červen, ale ani to se nepovede. Oslavy chystáme na konec září, uvidíme. Chtěli bychom to spojit se Dnem otevřených dveří, pozvat absolventy, aby viděli, jak se škola posunula, co všechno děláme.

Kam se bude u vás školství posouvat?

Hodně táhne chovatelství psů, myšlenky a nápady v této obasti se objevují. Stejně jako rozšíření činnosti kolem koní. No a pak se zemědělství neskutečným způsobem rozvíjí směrem k novým technologiím. Dneska je zemědělství zcela jiné než před dvaceti lety. I proto jsme třeba zakoupili drony, kluci a děvčata si mohou udělat certifikáty na jejich ovládání. V tomto směru vyvíjíme hodně aktivit.

Získali jste několik evropských dotací, především na projekt Odbornost bez bariér a také Zateplení, které byly realizovány současně. Bylo těžké dotaci získat?

Projekt Zateplení vyšel na druhý pokus a s ním vyšlai Odbornost bez bariér. Protože u Zateplení byly komplikace, ani jsme s tím nepočítali. Ale o to jsme měl větší radost, škola se neuvěřitelně posunula dále. Samozřejmě, kdyby dotace nevyšla, projekty bychom realizovat v takové šíři nemohli. Za evropské dotace jsme opravdu rádi.

Na škole máte obrovské množství aktivit, ostatně rozsáhlý areál parku k tomu vybízí. Vy se tu nenudíte, předpokládám?

Vůbec. Myslím, že by nudit nás ani nebavilo. Základ všeho je ale dobrý učitelský sbor. A na ten jsem pyšný. Je to parta lidí, která je většinou zapálená pro vše, co se tu děje, a přichází s dalšími nápady. Teď třeba s projektem Erasmus a propojením se Slovinskem.

Když opustíte školu, kde a jak odpočíváte?

Bydlím na malé vesnici dvanáct kilometrů od Čáslavi a tam máme rodinnou farmu. Věnuji se práci na polích, pěstuji obilí, hrách, řepku, mám včely, ovce, slepice. Hospodařím, protože mě to baví a abych také byl v obrazu. Pro moji funkci je to docela přínosné. Já do práce chodím rád. Kolektiv učitelů, jak jsem řekl, je výborný, prostředí je nádherné, žáci jsou fajn, škola se proměňuje, daří se nám.

Takže kdyby nebyla ta situace kolem koronaviru, tak jste spokojený?

Já jsem spokojený pořád.

Zdroj: MMR