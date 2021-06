To byl i příklad Hradce Králové. Ten přesunul novoroční ohňostroj z ledna na červenec, kdy měly rachejtle na obloze připomenout 155. výročí bitvy u Hradce Králové. Ani v červenci se však hradecké nebe rachejtlemi nerozzáří.

„Bohužel musíme ohňostroj zrušit. A to i s ohledem na současná pravidla kolem shromažďování lidí. Ohňostroj jsem opět plánovali vypálit z hradecké Bílé věže, ale nemáme dost prostředků na to, abychom lidi na přilehlém náměstí ohlídali tak, abychom ctili vládní nařízení,“ okomentoval situaci kolem hradeckého ohňostroje Radek Balcárek , ředitel projektu Königgrätz 1866, která vzpomínkové akce pořádá.

O ohňovou show budu zřejmě ochuzeni i návštěvníci další hradecké populární akce – Slavností královny Elišky. „Zatím o celé akci není rozhodnuto. Ale s největší pravděpodobností se ani letos neuskuteční. Jasno však chceme mít do konce června,“ řekl za pořadatele slavností Tomáš Krtička.

Jasno o ohňostroji nemají ani v nedalekých Pardubicích, kde je ohňová show spojena se zářijovými Městskými slavnostmi. „Zatím nevíme, zda tyto slavnosti budou. A to i s ohledem na současnou pandemickou situaci a systém rozvolňování,“ nechal se slyšet mluvčí pardubické radnice Radek Jelínek.

O barevné nebe nad hlavou letos přijdou i návštěvníci Kadaně. Toto severočeské město se totiž rozhodlo, že se ani letos neuskuteční populární Císařský den.

„Přestože se zvláště venkovní kulturní život pomalu vrací do normálu, existují akce, které svým významem a s ním spojenou vysokou návštěvností znamenají násobně větší epidemiologické riziko, zejména riziko přenosu nechtěných mutací mezi obyvatele na konci období letních dovolených,“ uvedla ke zrušení srpnové akce Štěpánka Petrášová.

Morava ohňostrojem žije

A zatímco v Čechách bude ještě dlouho ohňostroj nedostatkovým zbožím, tak na Moravě již za pár dní vypukne festival Ignis Brunensis. Aktuální vládní opatření však znamenají změny v dramaturgii letošního 24. ročníku festivalu. „Už na podzim a v prvních měsících roku bylo jasné, že ani letos se nebudou moci ohňostrojné show odehrávat na Brněnské přehradě, kde máme každoročně na plážích desetitisíce diváků v jednom místě.

Proto už v předstihu začaly znovu ‚manévry‘ a vyjednávání na mezinárodní úrovni," uvedl za hlavního producenta Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO. S potvrzenými účastnickými zeměmi (již posunutými z loňského ročníku) došlo k dohodě, že se jejich soutěžní show na přehradě posunou do roku 2022. Současně začala pro letošek příprava zcela nových ohňostrojných projektů. Jako hlavní lokace ročníku 2021 byl vybrán hrad Špilberk: „Špilberk máme už přes dvacet let vyzkoušený v přehlídce každoročním konáním nesoutěžních ohňostrojných show.

Osvědčenou ohňostrojnou lokací je brněnská pevnost podle dochovaných historických rytin a dokumentů už přes 300 let. V aktuální koronavirové době má pro nás navíc zásadní výhodu, že je ohňostroj nad městem vidět v okruhu několika kilometrů a diváky budeme mít nejen v tisících oknech, balkónech a terasách, ale také rozeseté v menších skupinkách po celém Brně i v dohledu mimo Brno," doplnil Jiří Morávek k festivalu, který rozzáří nebe nad Brnem již 26. června. S úvodním ohňostrojem zatím počítají i pořadatelé zářijového filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Fest.

Ohňostrůjce: Firmy ani města nemají nyní na ohňostroj peníze



Na téměř prázdný diář se smutkem ve tváři dívá ohňostrůjce Tomáš Petrš z firmy Flame in stars, která v minulosti zajišťovala pyrotechnické efekty nejen na různých městských slavnostech a firemních akcích, ale její ohňovou show využily i skupiny Rammstein, Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nightwish či Genesis. „V této branži je to zatím opravdu bída. Všichni se není bojí ohňostroje objednávat. A to nejenom kvůli epidemiogické situaci, ale mnohdy i kvůli nedostatku peněz. A další osud našeho řemesla je ve hvězdách. V tuto dobu jsme v jiných letech měli už desítky odstřílených akcí. A teď? Je to bída. Z těch větších akcí nám snad dopadne zlínský filmový festival, ale uvidíme,“ řekl Tomáš Petrš. Měsíčně podle něj firma přichází o desítky tisíc korun.