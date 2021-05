Oční lékařka Blanka Brůnová, která stála v roce 1965 u zrodu prvního aplikačního střediska kontaktních čoček, slaví 90. narozeniny a stále přednáší vysokolským studentům.

Blanka Brůnová s profesorem Ottou Wichterlem, s nímž spolupracovala na výzkumu měkkých kontaktních čoček. | Foto: Paměti národa, archiv

„Jsem nesmírně šťastný člověk, protože jsem se narodila báječným rodičům,” říká Blanka Brůnová v úvodu svého vyprávění pro Paměť národa. „To, co do mě vložili v průběhu mé výchovy, si nesu životem jako to nejcennější, co mám.“