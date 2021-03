Stereotypy přetrvávají. Ženy dostanou květiny, ale doma žehlí a perou

Už je tady zase, 8. březen a s ním Mezinárodní den žen. Především matky by asi víc než květiny přivítaly, kdyby se začalo měnit jejich postavení v zaměstnání. To se ale ani 31 let po listopadové revoluci příliš neděje.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík