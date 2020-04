Harmonogram uvolňování opatření proti koronaviru vláda podle Vojtěcha přijala bez výraznějších změn. Nově byly do vládního plánu zařazeny také bohoslužby, o kterých původní návrh nehovořil. Spadat budou do druhé vlny, která začne 27. dubna.

Od pondělí 20. dubna se tak mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Od 20. dubna se mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření.

Psí salony

Ministři po jednání vlády na otázku, zda se mohou od pondělí otevřít i salóny pro psy a kočky, nereagovali zcela jasně. Kabinet je totiž do první vlny výslovně nezařadil. "My jsme řekli, že už se chceme vyhnout definování specifických prodejen, tyto spadají do provozoven do 200 metrů čtverečních, předpokládám, že větší nejsou, ty by byly uvolněny od 27. dubna," uvedl Vojtěch. Pokud se však jedná o řemeslo, týká se salónů nejbližší termín, dodal později.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jsou psí salóny sice volná živnost, ale na hraně s řemeslem, proto budou moci otevřít rovněž od pondělí. "Je to podobný případ jako například výroba a oprava brašnářského zboží," napsal ministr dnes ČTK.

Kadeřnictví a holičství se podle plánu vlády mají otevřít až v pondělí 25. května. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to vysvětlil tím, že v klasickém kadeřnictví nastává bezprostřední přímý kontakt mezi cizími lidmi, což je z hlediska epidemie rizikové. "U pejsků ten problém není zdaleka takový, z tohoto úhlu pohledu je to bezpečnější," uvedl.

Chytrá karanténa

Projekt chytré karantény podle vlády postupuje podle očekávání. „Včera jsme měli možnost navštívit 3 krajské hygienické stanice, abychom se podívali, jak vypadá chytrá karanténa v praxi,“ uvedl na tiskové konferenci epidemiolog Roman Prymula. Systém mapování pohybu nakažených podle Prymuly v několika případech výrazně pomohl oživit paměť a odhalit, kdy a kde mohlo dojít k potenciálnímu přenosu nákazy.

Podle Prymuly odborníci také zkoumali důvody, proč někteří pacienti s koronavirem odmítají poskytnout data o svém pohybu. „Někteří přiznali, že se pohybovali v místech, kde neměli a obávají se stíhání,“ vysvětlil epidemiolog a zdůraznil, že účelem chytré karantény je především zabránit šíření nákazy, nikoli zpětně stíhat občany za porušení vládních nařízení.

„Kybernetickou bezpečnost bereme velmi vážně, protože ta hrozba je vážná,“ uvedl ministr Vojtěch k tématu hackerských útoků na nemocnice v Česku. Situace je zatím podle Vojtěcha klidná, neboť se útoky podařilo zastavit. „Nemocnice jsou v pohotovosti, jsme v kontaktu s policií a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost,“ doplnil.

Dovolená v zahraničí? Prymula: Situace bude složitá

Situace v období prázdnin a dovolených bude podle Prymuly složitá. Pro cesty do zahraničí bude nutný nejen souhlas výchozí země, ale také souhlas země která je cílovou destinací. „Dovedu si představit, že by bylo možné cestovat do zemí, kde je koronavirové riziko podobné, jako u nás,“ uvedl Prymula a dodal, že konkrétní podmínky by následně byly předmětem jednání. V úvahu připadají například testy na koronavirus na hranicích.

„Je třeba si uvědomit, že pokud využijeme data, která k dispozici jsou, tak bude počet osob schopných prokázat, že mají proti koronaviru imunitu, minimální,“ řekl epidemiolog.

Navýšení ošetřovného

Vláda také schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od 1. dubna. Na tiskové konferenci to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle návrhu zákona, který vláda zveřejnila na svém webu, by měl stát ošetřovné kvůli uzavřeným školám vyplácet nejdéle do prázdnin. Příští týden by zákon měla posoudit Sněmovna.

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu poukazuje na to, že uzavření škol a dalších zařízení trvá přes měsíc, řada rodin je na ošetřovném závislá a nižší příjem jim nestačí na pokrytí běžných výdajů na život. Týká se to hlavně samoživitelů a samoživitelek. Podle podkladů by ošetřovné mohlo pobírat nejvýš 181 tisíc lidí. Výdaje na 30 dní by po zvýšení činily asi 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší.

V rámci programu pro podnikatele Antivirus přijalo dosud podle Maláčové ministerstvo práce 29 274 žádostí.

Mimořádné jednání

Vláda dnes měla na programu další mimořádné jednání k současné epidemii nového typu koronaviru. Ministři se zabývali mimo jiné konkrétní podobou první fáze rozvolnění preventivních opatření, která umožní od pondělí 20. dubna otevřít farmářské trhy, autobazary či provozovny řemeslníků. Kabinet projednal i návrhy na další daňové úlevy v souvislosti s koronavirovými opatřeními.

Plán na otevírání obchodů a dalších provozoven či na postupné opětovné umožnění kulturních, sportovních či společenských událostí zveřejnila vláda po svém posledním jednání v úterý. Odehrávat se má v pěti etapách od 20. dubna do 8. června, pokud do harmonogramu nezasáhne nepříznivě vývoj epidemiologické situace. Ministři slíbili harmonogram doprovodit konkrétními hygienickými pokyny pro jednotlivé provozovatele či organizátory.

Po předchozím projednání Národní ekonomickou radou vlády (NERV) a koaliční radou by se mohla vláda zabývat i návrhem ministerstva financí na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí a s tím souvisejícím zrušením daňových odpočtů u nových hypoték. Novelu zákona o dani z příjmu, která obsahuje umoření daňové ztráty, v úterý vláda projednala bez výsledku. Vrátit by se k ní mohla po projednání NERV a koalicí.

Zvýšení platby za státní pojištěnce od června o 500 korun by mělo dodat peníze do zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) návrh předloží možná už dnes nebo v pondělí, řekl ve čtvrtek večer Babiš v televizi Nova. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, stát nyní za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně.