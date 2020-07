ON-LINE: Největší nárůst od konce června. V Česku přibylo 281 nakažených

V Česku za pátek přibylo 281 prokázaných případů nemoci covid-19. Je to nejvýraznější denní nárůst od konce června. Celkový počet nakažených od začátku epidemie v Česku přesáhl 15 tisíc. Aktuálně nemocných je rekordních 5172 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Za dnešek do statistik přibylo zatím 49 nových případů. Počet provedených testů dnes vzrostl o 6238 na celkových 656 888.

Lidé s rouškami v liberecké nemocnici | Foto: ČTK

Od začátku března, kdy byl nový koronavirus v Česku odhalen poprvé, se jím nakazilo 15 130 lidí. Skoro 9600 z nich se z nemoci vyléčilo. Naopak 368 lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo, jeden z nich dnes. V českých nemocnicích je 151 lidí s covidem-19. Stav 19 z nich je vážný. Nová plošná omezení dnes vstupují v platnost: pozor na roušky a hromadné akce Přečíst článek › Počet nově prokázaných případů infekce koronavirem v tomto týdnu čtyřikrát po sobě překročil dvě stovky za den. V úterý zachytily laboratoře v Česku 206 případů, o den později bylo pozitivních testů o 40 více. Ve čtvrtek nárůst mírně zpomalil na 235, za pátek přibylo přes 280 případů, což je nejvyšší denní nárůst od 28. června. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Kvůli zvýšenému počtu nakažených v Česku ode dneška platí nová opatření proti šíření koronaviru. Lidé musí nosit nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, jde o kulturní a sportovní akce, ale také svatby a pohřby uvnitř budov. Od pondělí pak bude omezena kapacita těchto akcí ze současné tisícovky lidí na polovinu. V Česku je několik lokálních ohnisek nemoci covid-19. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel vykazuje Karvinsko, a to téměř 64. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 39 případů na sto tisíc obyvatel. Nákaza v Alzheimercentru Téměř 53 nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel je podle údajů ministerstva zdravotnictví na Jihlavsku. Počet pacientů s koronavirem v jihlavském Alzheimercentru stoupl na 56. Jde o 39 klientů zařízení a 17 zaměstnanců. Nemocní jsou i mezi pracovníky jihlavské firmy Bosch Diesel. Přes 25 nových případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní je na Jablonecku. V Libereckém a Ústeckém kraji od pátku krajské hygieny kvůli šíření koronaviru znovu zavedly povinnost nosit roušky při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení či lékáren. Po příjezdu do karantény. Pro Estonsko s Lotyšskem není Česko znovu bezpečné Přečíst článek › Rostoucí počet případů nákazy novým koronavirem v posledních dnech vykazuje Praha. Za 24 hodin do pátečního podvečera přibylo 38 infikovaných. Za nárůstem nakažených v posledních dnech stojí mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. V hlavním městě bude od pondělí platit povinnost zakrytí úst a nosu v nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. Dosud povinnost platila jen v nemocnicích. Nemocných dnes přibylo také v Prachaticích, kde je covidem-19 nakaženo 20 lidí žijících na ubytovně. Většinu nemocných tvoří cizinci. Nakažení z ubytovny pracovali v jedné prachatické společnosti, která kvůli tomu musela zastavit provoz. Testy na koronavirus by pracovníci společnosti měli podstoupit ve středu.

