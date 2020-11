Nová pravidla platí pro provoz obchodů. Každý zákazník musí mít pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. Zároveň se prodlužuje zavírací čas z dosavadních 19:59 na 21:00, od kdy začíná platit zákaz vycházení.

Kromě nedělí nesmějí maloobchodní prodejny fungovat nově ani o svátcích.

Déle mohou být otevřena i výdejní okénka stravovacích zařízení. Dosavadní interval 6:00 až 20:00 se totiž nově prodloužil na 5:00 až 21:00. V této době také mohou ve svých restauracích obsluhovat hotely a podobná zařízení ubytované hosty.

Nově mohou otevřít také psí a kočičí salony.

Návrat žáků do škol

Po zhruba měsíční pauze se na základní školy vrací žáci prvních a druhých tříd, nutné je však dodržování přísných hygienických opatření. Ve školách nyní budou všude povinné roušky, doporučeno je časté větrání a i nadále platí zákaz zpěvu a tělocviku. Třídy se sice nebudou dělit do menších skupin, žáci z různých tříd by se však neměli potkávat.

Na rozdíl od jara nebude sice školní docházka dobrovolná, rodiče, kteří se bojí nákazy, se však podle ministerstva školství mohli s řediteli škol domluvit na individuálním vzdělávání svých dětí doma.

Po dvou týdnech se také znovu otevírají speciální školy, které byly uzavřeny na začátku listopadu. Na základních a středních školách by ode dneška měly být možné i individuální konzultace.

Změna pravidel pro svatby či pohřby

Svateb, pohřbů či bohoslužeb se nově smí účastnit patnáct lidí, dosud to přitom bylo deset. Trvání nového limitu účastníků je zatím nastaveno do 20. listopadu, kdy by měl skončit nouzový stav.

Platit začala i další výjimka ze zákazu volného pohybu lidí přes den. K výjimkám pro cesty do přírody či do parku přibyla možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Výjimku nadále mají také cesty do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.

Stávající opatření se vážou k nejvyššímu pátému stupni tabulky PES. Rizikové skóre, podle kterého se budou v Česku uvolňovat, nebo zpřísňovat opatření, však stále zůstává na 70 bodech ze sta. Ministerstvo zdravotnictví přitom již dříve uvedlo, že navrhne vládě zmírnění opatření, pokud se skóre do 18. listopadu udrží pod 75.