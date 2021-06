Další fáze očkování: Registrovat se mohou všichni Češi starší 30 let

ČTK





Od zahájení registrací k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 30 až 34 let v noci na dnešek se jich do 09:00 přihlásilo přes 70 tisíc. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Počáteční zájem je tak o něco vyšší než u lidí ve věku 35 až 39 let, ale nižší než u předchozí skupiny 40 až 44 let. Registrace byly opět spuštěny už před půlnocí.

Očkování vakcínou proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK