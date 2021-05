Už v pondělí budou moci Češi vyrazit třeba na „jedno“ dobře vychlazené a načepované na zahrádku svého oblíbeného podniku. Kromě peněz si s sebou musí vzít dokument buď doklad o absolvování testu s negativním výsledkem na nemoc Covid-19 nebo například dokument o očkování. Jenže: Co když vyrážíte s kamarádem tak trochu ve stresu a zapomenete doklad doma? Nebo jej prostě nemáte? Deník připravil stručný přehled některých „životních situací“, které mohou od pondělí nastat, a to ve spolupráci s odborníkem na zdravotní právo Ondřejem Dostálem a také Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

Lidé popíjející a sedící na zahrádce na pražské Letné 10. května. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Jdu do hospody bez potvrzení

Pokud se vydáte posedět na zahrádku u vaší oblíbené restaurace či hospody, měli byste vždy mít něco, čím prokážete, že nejste potencionální přenašečem nemoci Covid-19. V opačném případě si podle ministerstva zdravotnictví své oblíbené jídlo či nápoj zkrátka nedáte. Z právního hlediska je to ale sporné. Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, upozorňuje, že hostinští podle současné legislativy nemají právo požadovat specifický doklad pro vstup do provozovny. „Ministerstvo by mělo určit konkrétní povinnosti pro zákazník a případné oprávnění pro provozovatele tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a kdo je co oprávněný vyžadovat či dokládat,“ říká Ferencová. Za pravdu ji v tomto dává právník Ondřej Dostál s tím, že v tomto je vydané opatření nedokonalé. Na druhou stranu bez potvrzení se na zahrádku nedostanete. „Vydané opatření to tak říká. Vaše přítomnost na zahrádce je podmíněná zmíněnými doklady a odprezentování se s nimi,“ vysvětluje právník.