O poklesu případů pod tisíc hovořil v neděli bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. V televizi Prima řekl, že při zachování současných protiepidemických opatření se Česko dostane pod tisíc případů denně zhruba 14. prosince.

"Myslím si, že to nastane dříve, ale teď není podstatné bavit se o takovýchto předpokladech, protože rozhodující bude vývoj v pracovních dnech tohoto týdne po státním svátku. Svátek podobně jako 28. říjen přispěje ke snížení mobility sociálních kontaktů a propad počtu nově diagnostikovaných bude rychlejší," řekl Dušek Radiožurnálu.

Zasaženy jsou všechny věkové skupiny

V neděli v Česku přibylo 1887 případů, tedy nejméně od 5. října. Proti minulé neděli byl nárůst poloviční, proti sobotě počet případů klesl o 2312. O víkendu se ale zpravidla méně testuje.

Podle šéfa zdravotnických statistiků jsou nyní zasaženy koronavirem všechny věkové skupiny. Data z víkendu ale podle něj ukazují, že mezi seniory by se situace mohla začít zlepšovat. "Mohli bychom se vracet zpátky do období, kdy jsme třeba v září měli počet diagnostikovaných seniorů do deseti procent," řekl Dušek.

V první části listopadu tvořili lidé ve věku nad 65 let, kteří jsou u koronaviru nejzranitelnější věkovou skupinou, 18,6 procenta. Nákazy u seniorů ukazují budoucí potřebu hospitalizací.

Data z testování v domovech seniorů a sociálních zařízení podle Duška ukazují 18 procent pozitivních záchytů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvádí, že toto testování prokázalo nákazu asi u pětiny klientů. Testování v domovech pro seniory začalo minulý týden.