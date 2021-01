Důvodem snížení indexu je pokles tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, ze zhruba 1,22 na 1,18. PES zůstává na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti.

Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, po sobotním poklesu v neděli stagnoval. V sobotu se množství hospitalizovaných snížilo z předchozích více než 7000 na zhruba 6600 a v neděli činilo 6622. Z toho 1071 pacientů bylo ve vážném stavu.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 835 tisíc případů choroby. Zemřelo 13 272 nakažených. V neděli bylo podle webu ministerstva úmrtí 80, ale počty zemřelých ve statistikách ministerstvo pravidelně zpětně navyšuje. V předchozích dnech minulého týdne se denní počty úmrtí pohybovaly většinou kolem 150 až 160.

V minulém týdnu ve středu byl zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů covidu-19 od začátku epidemie, a to více než 17 700. Velmi vysoký byl i podíl pozitivních případů, který v minulém týdnu vystoupal ve středu až na 45,6 procenta. Nejvyšší za epidemii byl 1. ledna, kdy přesáhl 52 procent.

Minulý týden rostly i počty hospitalizovaných. V nemocnicích bylo až téměř 7400 lidí s covidem-19. Situace se tak přiblížila rekordním číslům z loňského listopadu, kdy bylo hospitalizovaných přes 8000.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý v pátek řekl, že kapacity nemocnic se blíží svým limitům. Média v minulých dnech citovala primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle kterého už bylo nutné na jeho oddělení rozhodovat, který pacient dostane lůžko na jednotce intenzivní péče a který navzdory potřebě jen na standardním oddělení.

Převozy pacientů

Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali Piráti a KDU-ČSL premiéra a ministra zdravotnictví, aby umožnili převést některé pacienty do sousedního Německa. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli ČTK řekl, že teď není důvod, aby stát žádal v zahraničí o pomoc s covidovými pacienty. Přetížená chebská nemocnice podle dnešních informací přemístí 14 pacientů s covidem-19 do jiných nemocnic v Česku.

Chebsko je právě jedním z regionů Česka, kde se v posledních dnech covid-19 šíří nejvíce. Za uplynulých sedm dní přibylo na Chebsku zhruba 1162 případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Vyšší nárůst zaznamenalo jen Trutnovsko, kde přibylo 1280 nakažených.

Současná protikoronavirová opatření, která odpovídají pátému stupni PES, mají podle rozhodnutí vlády platit nejméně do 22. ledna.

Kromě reprodukčního čísla klesl také ještě jeden ze čtyř sledovaných ukazatelů pro výpočet indexu, a to podíl hospitalizovaných lidí s covidem-19, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Snížil se z 53 procent přibližně na 52,4 procenta. Naopak zbylá dvě kritéria, a to průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory, velmi mírně stoupla.

Opatřeními souvisejícími s koronavirovou epidemií, ale například i doporučením ministerstva financí nevstupovat do bankovní unie, se bude na svém dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři by mohli projednat strategii očkování proti covidu-19, program kompenzací pro uzavřené lyžařské areály nebo program zaměřený na pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.

Jednat mají také o plošném odpuštění povinnosti platit daň z příjmu studentům, kterým byla při nouzovém stavu uložena pracovní povinnost v sociálních a zdravotních zařízeních.

Speciální program kompenzací slíbil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) lyžařským areálům poté, co vláda minulý týden prodloužila platnost protiepidemických opatření nejméně do 22. ledna. Na náhrady by měla vláda schválit 800 milionů až miliardu korun. Výpočet bude podle typů lanovek a vleků, uvedl v neděli Havlíček.

Využití krematorií

K odpuštění daně z příjmu studentům pracujícím při koronavirové epidemii v nemocnicích a sociálních zařízeních využije ministryně financí Alena Schillerová v rámci své pravomoci generální pardon. Týkat se má i povinnosti zaplatit daň zpětně. Netýká se to ale odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, protože to není v kompetenci MF.

Podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda rozhodne také o dodávce další vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech, souhlasit musí všechny členské země EU.

Ústřední krizový štáb doporučil v pátek ministerstvu pro místní rozvoj, aby do dneška připravilo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií v době epidemie. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by mělo obsahovat zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí či uvolnění emisních limitů.