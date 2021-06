„Zprvu byl vztah oboustranně velmi korektní, ale od podzimu se situace zásadně změnila,“ popisuje předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler. Lidem teď podle něj chybí pochopení pro práci strážníků. „Protože jsou často na ulicích a hodně přestupků spadá do jejich kompetence, tak je lidé někdy vnímají jako obtížný hmyz. Mnohdy neochota spolupracovat přerůstá až v agresivitu,“ konstatoval Drexler.

Zatímco s příchodem pandemie policisté cítili, že lidé na vládou nařízená opatření dbají, s jejich častými změnami a rostoucí délkou trvání ale podle nich veřejnost polevila. „Ze začátku byli lidé hodně uvědomělí a více s námi spolupracovali, později bylo vidět, že jsou unaveni,“ řekl Deníku Tomáš Machovič, předseda Nezávislého odborového svazu policie. Policisty tak podle něj čekalo více práce. „Lidé častěji neuposlechli výzev, a více s policisty diskutovali, což nás samozřejmě zatěžovalo a ovlivnilo naši psychiku i chuť do práce,“ prohlásil Machovič.

Zdroj: Deník

To, že mezi policisty za pandemie panovala nejistota, zaznamenali kupříkladu i někteří státní zástupci, kteří s policisty často jezdí jako dohled na místa kriminálních činů. "Na služebnách debatovali o tom, jak moc se mají vymáhat opatření, zda netolerovat víc lidi, kteří je porušují," říká jeden ze státních zástupců, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ale jeho totožnost zná.

V policistech se podle něj něco vnitřně zlomilo po vyhlášení zákazu cestování mezi okresy. "Mnohým kvůli tomu, že stáli na hranicích okresů, stálo vyšetřování závažných trestných činů a od té doby začali hodně přestupků přehlížet a tolerovat mnohem víc než předtím. Neviděli v tom smysl a najednou byli víc na straně lidí než své služby," poznamenal žalobce pod podmínkou anonymity.

Podle Machoviče jsou ale policisté na takové situace vycvičení. „Stále jsme museli stát za tím, že nařízení jsou ku prospěchu celé společnosti, i kdybychom si snad jako jedinci třeba také mysleli, že nařízení jsou nesmyslná,“ prohlásil.

Také ze zkušenosti psychologa Daniela Štrobla si policisté u veřejnosti svou autoritu zachovali. „Když jsme o tom mluvili s pacienty v rámci terapií, tak převládala zkušenost, že policisté reagovali v zásadě rozumně. Kontrolovali tedy nařízení s využitím selského rozumu, což lidé kvitovali s povděkem,“ řekl Deníku Štrobl. Dobře podle něj zvládli i nepopulární uzávěry okresů.

Veřejnost vnímá policisty převážně pozitivně

„Pokud lidé v zásadě spolupracovali a naplnili literu zákona, takže u sebe měli nějaký papír, tak jim vycházeli vstříc,“ poznamenal psycholog. „Pokud ale někdo šel do apriorní revolty, tak policistům nedal jinou možnost, než jej zastavit a vrátit,“ prohlásil.

Navzdory složité době v pandemii veřejnost vnímá policisty převážně pozitivně, na rozdíl třeba od politiků. Lépe než policisty hodnotili lidé už jen zdravotníky, hasiče a armádu. Vyplývá to z dubnového průzkumu CVVM. Práci policistů tak minulý měsíc jako dobrou hodnotilo 70 procent oslovených, naopak podle čtvrtiny dotázaných byla jejich práce špatná. Oproti loňskému květnu si přesto policie v očích lidí pohoršila, tehdy ji kladně hodnotilo dokonce téměř 80 procent lidí.

O pozitivním vztahu veřejnosti k policii podle odboráře Machoviče svědčí i to, že lidé také kvůli koronavirové krizi mají větší zájem o práci u policie. „Nedá se říci, že by vysloveně chodily stovky lidí, ale pociťujeme, že zájem o práci u policie je větší než dřív. I kvůli jistotám, které policisté mají,“ dodal Machovič.

Otázka pro: TOMÁŠE MACHOVIČE, předsedu Nezávislého odborového svazu Policie ČR



Jak se policisté prožívali těžké období koronavirové pandemie?

Zejména ve druhé půlce období pandemie už lidé byli unavení, nechtěli spolupracovat s policií, a přicházely těžkosti. Někdy s námi někdy mluvili o tom, že nařízení jsou nesmyslná a chtěli po nás, abychom se k nim s tímto hodnocením připojili, to ale samozřejmě nikdy nemůžeme udělat. I když bychom se s některými věcmi jako jedinci nemuseli ztotožňovat, tak vnímáme, že všechna tato nařízení jsou ku prospěchu veřejnosti i nás samotných a našich rodin. Nikdy jsme proto nediskutovali, zda jsou správná anebo ne. Pokud by si lidé mysleli, že si můžou dělat cokoliv, a nikdo by nevymáhal zákony a nařízení, tak se společnost podle mě zhroutí.