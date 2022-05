Česká armáda mohutně zbrojí. Bude to stát stovky miliard

InfografikaZdroj: DeníkPodle odborníků jsou nabízené Leopardy pro Českou republiku zřejmě nejlepší volbou. „Používá je velký počet evropských armád, takže z tohoto hlediska je u nich výhoda servis, výcvik a podobně,“ uvedl vojenský analytik Dušan Rovenský. Ve výzbroji je má nejen Německo, ale třeba i Maďarsko, Polsko, Dánsko, Švédsko a další země.

Ostatně armáda zase tolik možností na pořízení adekvátních strojů nemá. Kromě Leopardů by přicházely v úvahu ještě americké Abramsy nebo jihokorejské K2 Black Panther. Leopard 2A7+ je jedním z nejlepších tanků v současnosti, a je plně srovnatelný s poslední verzí Abramsů, které nyní Američané zavádějí do své výzbroje.

Zkrátka nepřijde ani český průmysl

Dodávkou německých tanků by neměl přijít zkrátka ani český průmysl. „Počítá se s maximálním zapojením českého průmyslu pro dodávky pro armádu českou, ale i německou. České společnosti by byly zapojeny i do modernizace těchto tanků,“ přiblížila Černochová.

Domácí firmy se přitom dokázaly při výrobě uplatnit. „V České republice jsou firmy, které by ho uměly smontovat, dodat optiku nebo kabeláž. Hodně bych o to stál,“ uvedl prezident Asociace obranného bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Koronavirová epidemie totiž podle něho ukázala, že to, co Česká republika neumí vyrobit, tak nemá. „Licenční výroba by proto byla žádoucí,“ doplnil.

Dodané tanky pomohou k vytvoření těžké mechanizované brigády. V současné době česká armáda využívá jeden prapor s třiceti zastaralými, i když modernizovanými tanky T-76. „To je nedostatečné. Viděl bych to na dva tankové prapory podle západních měřítek. To by znamenalo, že by bylo potřeba 96 tanků. Pokud by se takový prapor začal budovat nyní, byl by nasaditelný za několik let,“ dodal Rovenský.