Trojnásobný zájem lidí o radu a pomoc oproti normálnímu stavu dnes od rána kupříkladu zaznamenávají zákaznická centra a telefonní linky společnosti ČEZ. Deníku to ve čtvrtek potvrdil její mluvčí Roman Gazdík.

„Apeloval bych ale na lidi, aby nás nekontaktovali, protože je to zbytečné. Ten proces je automatický, fungujeme jako záchranná síť,“ prohlásil. ČEZ nyní přebírá kontakty na bývalé zákazníky Bohemia Energy a dalších firem, jimž bude povinně dočasně dodávat elektřinu. Všechny v nejbližších dnech osloví dopisem s podrobnými informacemi.

Lidé, kterých se změna týká, by si ale již postupně mohli začít hledat nového dlouhodobého dodavatele. Bude to ostatně v jejich vlastním zájmu, aby novou smlouvu podepsali co nejdříve. Nynější krizová situace pro ně totiž bude znamenat nečekaný „průvan“ v jejich peněženkách.

Za selhání jejich dosavadního smluvního dodavatele si ovšem pořádně připlatí. Zatímco pro své stávající zákazníky si dodavatelé poslední instance koupili levnější elektřinu již dříve, pro ty nové ji musí koupit za aktuální, a tedy mnohem vyšší ceny. „Budou tak zřejmě nakupovat nové objemy na současném burzovním trhu, a ceny jsou tam násobně vyšší,“ řekl Deníku energetický analytik Jiří Gavor.

Třikrát víc než ostatní

Zklamaní zákazníci podle jeho odhadu budou muset zaplatit v průměru až třikrát víc než ostatní. „V závislosti na jejich spotřebě se za celý rok může jednat navíc o jednotky tisíc korun, ale třeba také o desetitisíce,“ prohlásil Gavor.

Bývalým zákazníkům Bohemia Energy proto doporučuje, aby si nového dlouhodobého dodavatele našli co nejdříve. Zkusit mohou buď dodavatele poslední instance, nebo jinou společnost. „Dodavatelé budou mít určitě zájem nabírat nové klienty. Úpadek jednoho je vždycky tržní příležitost pro silnější hráče na trhu,“ míní Gavor.

Lidé se ale při snaze o vyjednání nové smlouvy budou muset obrnit trpělivostí. I další firmy mají svá zákaznická centra připravená na běžný provoz. „Nikdo ale nedokáže navíc obsloužit další tisíce lidí, které se na ně dnes mohou obracet,“ obává se Gavor. V příštích týdnech ale lidem, které Bohemia Energy zklamala, ale nezbude nic jiného než si vyjednat normální smlouvu. „I tam budou muset platit víc peněz, nebude to však už o stovky procent, ale ‚jen‘ o desítky,“ dodal.

Spoustu práce měli také v poradně spotřebitelské organizace dTest. Také jejich odborníkům dnes volali zejména zmatení klienti Bohemia Energy. Ptali se mimo jiné na to, zda mají stále posílat peníze této firmě, se kterou dosud mají smluvní vztah. Zde jim radili, aby tyto platby pozastavili. „Je velmi pravděpodobné, že zákazníci mají v tomto ročním období přeplatky a zaplacení další zálohy by tento přeplatek jen zvýšilo,“ řekla Deníku ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Že jde o správnou radu, potvrzuje také Energetický regulační úřad. Na svých stránkách uvedl, že společnosti skupiny Bohemia Energy ode dneška nemohou dodávat elektřinu, a o možnost dodávat plyn přijdou 17. října. „S ohledem na to není na místě dále uvedeným společnostem zálohové platby hradit,“ stojí na stránkách ERÚ.