PŘEHLEDNĚ: Bohemia Energy končí. Co mají dělat zákazníci, jak se zachovat

S nynějším strmým růstem cen elektřiny a plynu na světových trzích se nedokázala vyrovnat Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku. Společnost včera oznámila, že končí svou činnost a přestane dodávat energie zákazníkům. O dodavatele tak přijdou i lidé, kteří měli smlouvu podepsanou s firmami Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie, i těm by měla být zrušena licence u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Dohromady dodávaly energie na 900 tisíc odběrných míst. Co to bude nyní konkrétně znamenat pro jejich zákazníky – většinou domácnosti a malé a střední podniky?

Bohemia Energy. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt