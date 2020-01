Daňové poplatníky sice stavba v součtu stála více než 400 milionů korun, ale politici se po nedávném slavnostním otevření těšili hlavně z toho, že ikonické místo bude i nadále sloužit fotbalu. „Asi všichni cítíme, že Bazaly jsou pojem, že v Ostravě mají tradici a lidé k nim mají citový vztah. Zachování areálu bylo něco, co je pro Ostravany důležité. Mám především radost, že areál bude používán dětmi,“ řekla náměstkyně ostravského primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová (Piráti).

Vedle Regionální fotbalové akademie FAČR (žáci 8. a 9. tříd základních škol) bude zmodernizované Bazaly využívat také klubová akademie Baníku Ostrava (1. a 2. ročníky středních škol).

Vedení Baníku se už z Městského stadionu ve Vítkovicích přesunulo zpět na Bazaly své kanceláře a zázemí. Majitel klubu Václav Brabec by však byl rád, pokud by na Bazalech mohlo trénovat kromě ligového týmu, také baníkovské „béčko“, ženský tým atd.. Záviset to bude na volných kapacitách areálu. „Jdeme tam za tržní cenu, za ceny, které jsou v Ostravě běžné v případě pronájmu sportovišť či kanceláří. Se zástupci společnosti Vítkovice Aréna, která bude Bazaly spravovat, jsme jednali řadu hodin,“ uvedl šéf současného Baníku.

Odůrci "nových" Bazalů

Projekt má však dlouhodobě i své kritiky, kterým vadí nejen vysoká cena, ale také to, že na Bazalech jsou jen tři standardní tréninkové plochy. A to je pro fotbalové město, jakým je Ostrava, hodně málo! I proto se o „nových“ Bazalech mluví mezi částí veřejnosti jako o dalším předraženém sportovišti ve městě.

„Fotbalové tréninkové centrum pro mládež Ostravě dlouhodobě chybělo. Poslední, které bylo na Jeremenku, před mnoha lety zaniklo a dnes tam stojí Hornbach. Nebyla tady adekvátní náhrada,“ uvedl před časem dnes už bývalý náměstek primátora pro sport Martin Štěpánek (ODS), který projekt od začátku podporoval a hájil.

Ostrava v minulých letech vcelku nepochopitelně zavrhla možnost, že by postavila tréninkové centrum na zelené louce, jak je to zcela běžné v jiných městech a hlavně v zahraničí.

Primátor města Tomáš Macura to vysvětlil tím, že město nenašlo vhodné pozemky. „V hypotetické rovině jsme zvažovali i variantu výstavby tréninkového centra na zelené louce. Ukázalo se však, že město vhodné pozemky nemá a vzhledem k nutnosti výkupů soukromých pozemků a následných přeložek inženýrských sítí by taková varianta byla stejně drahá, ale navíc komplikovanější a trvala by mnohem déle,“ řekl Tomáš Macura.

Nostalgické vzpomínky

Konzervativní fanoušci a také bývalé legendy Baníku smutní nad definitivní ztrátou ikonického místa pro prvoligový fotbal, kde Baník získal nejenom čtyři mistrovské tituly, ale také odehrál 819 prvoligových zápasů a všechny památné bitvy v evropských pohárech.

Ostravské Bazaly těsně před dokončením:

Baník hraje své domácí ligové zápasy ve Vítkovicích, kde kazí komfort fanouškům atletická dráha. „Za mě je obrovská škoda, že už se na Bazalech liga nehraje. Stadion ve Vítkovicích není špatný, ale Baník tam nepatří. Kdo někdy hrál za Baník na vyprodaných Bazalech, tak ví, o čem mluvím,“ poznamenal bývalý reprezentant a kapitán posledního mistrovského celku Baníku Radoslav Látal.

Podobně mluvila i další ikona slezského klubu obránce a trojnásobný ligový šampion s Baníkem Rostislav Vojáček. „Když dneska vidím Slavii nebo Plzeň v evropských pohárech, vybaví se mi ta atmosféra vyprodaných Bazalů, když jsme hrávali poháry my čtvrtfinále PMEZ, semifinále PVP. Anebo přátelák s Brazílií v roce 1976, to přišlo 33 tisíc fanoušků a my jsme vyhráli 1:0,“ připomněl Vojáček. Také on lituje toho, že tam Baník už nemůže hrát ligové zápasy.

Domovský stadion Baníku Ostrava. Co o něm nevíte?

Bazaly se nachází ve Slezské Ostravě na dohled Nové ostravské radnice. Název vznikl vcelku logicky, protože v místě stadionu byl lom. Těžil se tam čedič, jinak také bazalt.

Stadion byl oficiálně otevřen 19. dubna 1959 ligovým zápasem s Ústím nad Labem. S týmem, který tehdy bojoval o záchranu, prohráli domácí 2:3 a ostravští fanoušci byli přesvědčeni, že výsledek ovlivnil rozhodčí. Toho se pořadatelům podařilo dostat z útrob stadionu ve zdraví jen s největšími obtížemi a rozzuřený dav pak cloumal autem, v němž sudího policisté odváželi.

Baník na Bazalech vybojoval čtyřikrát titul (1976, 1980, 1981, 2004). Na stadionu také odehrála několik zápasů česká fotbalová reprezentace.

Baník odehrál na Bazalech 819 ligových utkání, 36 zápasů v evropských pohárech a vstřelil dohromady 1506 gólů. Na Bazalech se z věhlasných evropských velkoklubů představily třeba Bayern Mnichov (1976/1977, 1980/1981), Neapol (1974/1975) nebo Valencie (1974/1975).

Fotbalová asociace České republiky nařídila v roce 2014 mimo jiné kvůli výtržnostem při zápase s pražskou Spartou snížení kapacity Bazalů z původních 17 372 míst na 8800. Mezi požadavky bylo i úplné zavření pěti sektorů v nekryté části tribun, které kotle domácích i hostujících příznivců oddělují od středového bloku hlediště. Fandové Baníku sepsali proti tomuto rozhodnutí petici, kterou podepsalo téměř 7 tisíc lidí. Kapacita byla poté snížena na 10 039 diváků.

Na přelomu 70. a 80. let nebyly výjimkou ani třicetitisícové návštěvy, pak byla kapacita snížena. Stadion prošel několika rekonstrukcemi, ta poslední se uskutečnila v roce 2003 a stála takřka 30 milionů korun. Bazaly jsou majetkem města od roku 2013. Tehdy město celý areál odkoupilo za 115 milionů korun, a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování.